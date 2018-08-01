TSK'nın yeni zırhlısı Vuran olacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine yeni bir zırhlı araç katılacak. Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerin BMC tarafından geliştirilen Vuran, ASELSAN silah sistemleriyle donatılarak görev yapacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin teminine, yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Envantere dahil edilen yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırılırken, güncel tehditlere yanıt verebilecek ürün ve çözümler kullanıma sunuldu.

Bu çabalarda kara sistemleri önemli bir yer tutuyor. Güvenlik güçlerine teknolojinin sunduğu olanaklarla güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçları temin ediliyor. Bunun için de var olan araçların gelişmiş versiyonları ya da yeni geliştirilen araçlar sağlanıyor.

Türk savunma sanayisinin iki büyük kuruluşu BMC ile ASELSAN arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere haziran ayında Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi tedarikine yönelik toplam bedeli 94,7 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalandı.