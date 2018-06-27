Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, UBER ve benzeri sistemlerle mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Bu tür uygulamaların esnafın emeğini çalmasına müsaade etmeyeceğimizi gerekli bütün platformlarda dile getirerek, bu uygulamaların önüne geçeceğiz." dedi.

Apaydın, ATO Congresium'da toplanan TŞOF 31. Olağan Genel Kurulu'nda, 24 Haziran'daki seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Genel kurulların, bir dönemin çalışmalarının incelendiği ve gelecek döneme ilişkin yapılacakların kararlaştırıldığı demokratik platformlar olduğunu ifade eden Apaydın, şoför ve nakliyeci esnafının sorunlarının önemsenmesi ve çözümü yönünde kararlılıkla hareket etmek adına yetki istediklerini söyledi.

Apaydın, şoför esnafının çözülmesi gereken pek çok sorununun olduğuna işaret ederek, "Vergi ve sosyal güvenlik primleri, sigorta şirketlerince insafsızca yükseltilen zorunlu trafik sigorta primleri, akaryakıt giderleri ve yedek parça maliyetlerinin yüksek oluşu, bir türlü önlenemeyen yasa dışı taşımacıların faaliyetleri ve sektördeki yüksek sermayeli tacirlerin yarattığı haksız rekabet koşulları esnafımızı perişan etmektedir." diye konuştu.