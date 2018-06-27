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TŞOF 31. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Esnaf için Çiftçi Kart benzeri faizsiz bir desteği hayata geçirme noktasında çalışıyoruz" - "Kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 500 bine ulaştı. Bu kredilerin 3'te birinden fazlasını şoför esnafımız kullanıyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esnaf için Çiftçi Kart benzeri faizsiz bir desteği hayata geçirme noktasında çalışıyoruz." dedi.

Tüfenkci, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 31. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, zorlu rekabet şartlarında ayakta kalmaya çalışan esnaf ve sanatkarlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Hükümet olarak ulaştırma yatırımlarını önemsediklerini vurgulayan Tüfenkci, "Sizlerin yaptığı işin önemini bildiğimiz için bizler hükümet olarak, yol, köprü, tünel gibi yatırımlara büyük önem verdik. Ulaşım, sanayiyi etkiler çünkü ham madde gelecek. Bakanlığımız için önemli çünkü ürün pazara taşınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız için önemli çünkü yerli, yabancı misafirlerimiz Türkiye'nin değerlerine gidecek, gezecek, görecek ve ülkemizi tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, ulaştırma yatırımlarına ilişkin söylemlerini de değerlendiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Yolların, köprülerin, tünellerin beton yığını, demir yığını olduğunu söylediler. Sizler de bu ülkede iktidar oldunuz, koalisyonlar kurdunuz. Kaç liman, kaç köprü, kaç tünel yaptınız? Ses yok. Bu kadar vizyondan yoksun bir muhalefetle maalesef Türkiye yol yürüyor. Sizlerin de ulaştırmanın da altyapının da değerini çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi sizlerle yol yürüyemeye devam edeceğiz."

- "Esnafın en önemli ihtiyacı finansmana erişim"

Esnaf ve sanatkarların en önemli ihtiyaçlarının başında finansmana erişimin geldiğine dikkati çeken Tüfenkci, Halk Bankası kredileri ve KOSGEB destekleriyle ucuz ve kolay finansmana erişim sağladıklarını aktardı.

Tüfenkci, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının 500 bine ulaştığını vurgulayarak, bu kredilerin 3'te birinden fazlasının şoför esnafı tarafından kullanıldığını söyledi.

Özellikle, iş yeri ve sıfır kilometre araç alımlarında kullandırılacak yatırım kredisi şahıs üst limitinin 500 bin liraya çıkarıldığını anlatan Tüfenkci, bu limiti daha üst noktaya çıkarmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Ulaştırma sektörüne de özel destekler verdiklerini belirten Tüfenkci, araç yenilemede ÖTV muafiyeti düzenlemesini hayata geçirdiklerini, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de pek çok esnafın mağduriyetlerinin giderildiğini anımsattı.

Tüfenkci, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere sunulan faizsiz destekleri hatırlatarak, "Esnaf için Çiftçi Kart benzeri faizsiz bir desteği hayata geçirme noktasında çalışıyoruz." dedi.

UBER konusunda sektörün beklentilerinin uygun şekilde çözüldüğünü anımsatan Tüfenkci, bu tür yapıların oluşmaması için esnafın da kendisini kontrol etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakanlık olarak, genel fayda sağlayacak, Türkiye ekonomisine katkı verecek her projeyi desteklemeye hazır olduklarına işaret eden Tüfenkci, "Bu yolları sizden daha iyi bilen yok. Siz kimin arkasında duracağınızı, kiminle yol yürüyeceğinizi, kimi kaptan seçeceğinizi çok iyi bildiniz." ifadesini kullandı.

- "Şoförlerimizin haklarını gözetiyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek de Bakanlık olarak son yıllarda büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, bunlardan en önemlilerinin karayolu yatırımları olduğunu söyledi.

Söz konusu yatırımları yaparken şoförleri de ihmal etmemeye özen gösterdiklerini dile getiren Coşkunyürek, "Şoförlerimizin haklarını korumak ve gözetmek için elimizden gelen bütün imkanları onlara sunduk." dedi.

Coşkunyürek, UBER türü yapıların yeniden ortaya çıkmaması için taksici esnafına büyük sorumluluklar düştüğünü, esnafın araçlarını temiz tutması ve müşteriyle daha olumlu ilişkiler kurması gerektiğini ifade etti.

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31. Olağan Genel Kurulu Bülent Tüfenkci TŞOF

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