TŞOF'tan araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kışa girmeden araçlara bakım yapılması gerektiğini belirterek, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." ifadelerini kullandı.
Apaydın, yazılı açıklamasında, kışa girmeden araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.
Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansının düştüğünü ve yakıt sarfiyatının arttığını vurgulayan Apaydın, "Bakımı yapılmayan araç, sürücüye normalden daha fazla masraf çıkarıyor. 200-300 liralık masraftan kaçarken 4-5 bin liralık masrafla karşılaşmamak için kışlık bakımları unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yardımcısı açıkladı: Doğalgaz kesintisi beklemiyoruz
Haksız telefon faturası Yargıtay'dan döndü!
Pamukkale Turizm konkordato istedi!
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu
Otomobillerin gizli kalmış özellikleri
2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Doların Merkez Bankası kararına tepkisi ne oldu?
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum