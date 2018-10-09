FİNANS

TŞOF'tan dizi senaryolarına eleştiri

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın: - "Bazı televizyon dizilerinde minibüsçü, dolmuşçu, taksici gibi meslekler itibarsızlaştırılıyor" - "Vatandaşlarımızın kafasında bu kesime yönelik ön yargı oluşmasına neden olan ve bu meslekleri zedeleyecek senaryoları şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bazı televizyon dizilerinde minibüsçü, dolmuşçu, taksici gibi mesleklerin itibarsızlaştırıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın kafasında bu kesime yönelik ön yargı oluşmasına neden olan ve bu meslekleri zedeleyecek senaryoları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, son günlerde taksici, dolmuşçu ve minibüsçü esnafının dizilerde toplumda kabul görmeyecek davranışlarda gösterilmesinden çok rahatsızlık duyduklarını, taşımacı esnafının görevini layıkıyla yapan meslek kollarından biri olduğunu bildirdi.

Milyonlarca vatandaşın izlediği kanallarda, bu kesimin itibarsızlaştırılmasına ve hedef gösterilmesine yönelik sahnelerin yer aldığını aktaran Apaydın, "Acil durumlarda araçta müdahale ederek yolcusunun hayatını kurtaran, güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye götüren, araçta unutulan değerli eşyalara gözü gibi bakıp sahibine ulaştıran taşımacı esnaf ve sanatkar camiası bu olumsuz algıyı hak etmiyor. Bu kesim, kendi ailesini koruduğu gibi tüm yolcularını koruyan, vatanını milletini seven, toprağı namus gören ve kimsenin malına, namusuna kastetmeden görevini yapan esnaf teşkilatının önemli mensuplarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, tüm mesleklerde iyi ve kötü insanların olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Minibüsçü ve dolmuşçu esnafını, yalnızca olumsuz davranışlar içinde gösteren senaryo ve çekimlerde daha hassasiyetli davranılmasını bekliyoruz. İnsanın olduğu her yerde iyi de kötü de vardır. İyi ya da kötü insan olmanın meslekle hiçbir ilgisi yoktur. Buna rağmen bazı televizyon dizilerinde minibüsçü, dolmuşçu, taksici gibi meslekler itibarsızlaştırılıyor. Vatandaşlarımızın kafasında bu kesime yönelik ön yargı oluşmasına neden olan ve bu meslekleri zedeleyecek senaryoları şiddetle kınıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
dizi senaryoları Fevzi Apaydın taşımacı esnafı TŞOF

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