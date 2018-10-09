TŞOF'tan dizi senaryolarına eleştiri

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bazı televizyon dizilerinde minibüsçü, dolmuşçu, taksici gibi mesleklerin itibarsızlaştırıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın kafasında bu kesime yönelik ön yargı oluşmasına neden olan ve bu meslekleri zedeleyecek senaryoları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, son günlerde taksici, dolmuşçu ve minibüsçü esnafının dizilerde toplumda kabul görmeyecek davranışlarda gösterilmesinden çok rahatsızlık duyduklarını, taşımacı esnafının görevini layıkıyla yapan meslek kollarından biri olduğunu bildirdi.

Milyonlarca vatandaşın izlediği kanallarda, bu kesimin itibarsızlaştırılmasına ve hedef gösterilmesine yönelik sahnelerin yer aldığını aktaran Apaydın, "Acil durumlarda araçta müdahale ederek yolcusunun hayatını kurtaran, güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye götüren, araçta unutulan değerli eşyalara gözü gibi bakıp sahibine ulaştıran taşımacı esnaf ve sanatkar camiası bu olumsuz algıyı hak etmiyor. Bu kesim, kendi ailesini koruduğu gibi tüm yolcularını koruyan, vatanını milletini seven, toprağı namus gören ve kimsenin malına, namusuna kastetmeden görevini yapan esnaf teşkilatının önemli mensuplarıdır." değerlendirmesinde bulundu.