Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 65 yaş ve üstü yolcuları ücretsiz veya indirimli taşıyan halk otobüsçü esnafa verilen desteğin yeterli olmadığını ve bunun piyasa koşullarına göre artırılması gerektiğini bildirdi.
Apaydın, yazılı açıklamasında, halk otobüsçü esnafına verilen desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halk otobüsçü esnafa verilen desteğin yeterli olmadığının altını çizen Apaydın, otobüs başına aylık olarak verilen ve şehirlere göre 800 ila bin 300 lira arasında değişen devlet desteğinin piyasa koşullarına göre artırılması gerektiğini ifade etti.
Desteklerin verilmeye başlandığı 2016'dan bu yana, mazot fiyatlarının, enflasyon oranının ve kredi faizlerinin arttığına değinen Apaydın, "Personel maliyetleri, yedek parça fiyatları, tamir bakım masrafları gibi girdilerin artmasından dolayı halk otobüsçü esnafımız enflasyona karşı direniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Apaydın, halk otobüslerine verilen desteğin maliyetleri karşılamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin merkezi yerlerinde faaliyet gösteren halk otobüsçü esnafımız günde binlerce ücretsiz yolcu taşıyor. Ancak günde 100 kişi taşıyan otobüsle 1000 kişi taşıyan otobüs aynı desteği alıyor. Bu haksız durumun ortadan kalkması için, taşınan ücretsiz yolcu sayısına göre destek verilmeli. Bu ücretler kişi başına göre ve güncel hesaplanırsa sorun yaşanmaz ve esnafımızın mağduriyeti ortadan kalkar. Kamu görevi üstlenen halk otobüsçü esnafı enflasyona direnirken KDV muafiyeti, yakıt indirimi ve benzeri teşvikleri bekliyor."
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