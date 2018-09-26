Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 65 yaş ve üstü yolcuları ücretsiz veya indirimli taşıyan halk otobüsçü esnafa verilen desteğin yeterli olmadığını ve bunun piyasa koşullarına göre artırılması gerektiğini bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, halk otobüsçü esnafına verilen desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk otobüsçü esnafa verilen desteğin yeterli olmadığının altını çizen Apaydın, otobüs başına aylık olarak verilen ve şehirlere göre 800 ila bin 300 lira arasında değişen devlet desteğinin piyasa koşullarına göre artırılması gerektiğini ifade etti.

Desteklerin verilmeye başlandığı 2016'dan bu yana, mazot fiyatlarının, enflasyon oranının ve kredi faizlerinin arttığına değinen Apaydın, "Personel maliyetleri, yedek parça fiyatları, tamir bakım masrafları gibi girdilerin artmasından dolayı halk otobüsçü esnafımız enflasyona karşı direniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, halk otobüslerine verilen desteğin maliyetleri karşılamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: