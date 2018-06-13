Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayramlarda yoğun trafikten dolayı kaza riskinin iki katına çıktığını belirterek, "Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı." ifadelerini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.

Bayramlarda trafikteki araç sayısının normal zamanlara göre 10 kat arttığına dikkati çeken Apaydın, 2008-2017 yılları arasında bayram tatillerini kapsayan 127 günlük dönemde, şehirlerarası yollarda meydana gelen 16 bine yakın trafik kazasında bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 bin 320 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Apaydın, yoğun trafikten dolayı bayramlarda kaza yaşanma riskinin iki katına çıktığının altını çizerek, "Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı." değerlendirmesinde bulundu.