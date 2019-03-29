TŞOF'tan sürücülere lastik uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araçlarda mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımının performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Apaydın, yazılı açıklamasında, araçlara kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.

Buna karşın ülkenin bazı bölgelerinde karlı, yağışlı ve soğuk havaların etkisini sürdürdüğüne işaret eden Apaydın, "Hava sıcaklığının 7 derecenin altında olduğu yerlerdeki sürücülerimiz kış lastiği kullanmaya devam etmeli, 7 derecenin üstünde olan bölgelerde ise hem tasarruf hem de güvenlik açısından yazlık lastiklere geçilmeli." ifadesini kullandı.

Apaydın, mevsim koşullarına uygun lastik kullanımına ilişkin, "Performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımı önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde kış lastiği kullanmayı sürdürmenin yakıt tüketimi, güvenlik ve konfor açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Apaydın, özellikle binek otomobillerde lastik unsurunun yakıt tüketimine yüzde 20 etkide bulunduğuna dikkati çekti.