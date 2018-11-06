FİNANS

TSPB Başkanı Erhan Topaç, AA Finans Masası'na konuk olacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

TSPB Başkanı Erhan Topaç, yarın AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Topaç, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TSPB Başkanı Topaç'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans Masası TSPB Başkanı Erhan Topaç

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