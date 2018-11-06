TSPB, küresel hedefler bildirgesini imzaladı

Bildirgede, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla menkul kıymet piyasalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesinin teşvik edilmesi taahhüdünde bulunulurken, sürdürülebilirlik alanında edinilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı vurgulandı.

Aralarında Japonya, Çin, Hindistan, Avustralya ve Hong Kong gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin sermaye piyasası birliklerinin yer aldığı 23 üyeyi temsil eden forum, bildirgede, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarını sürdürme konusunda kararlılığını ortaya koydu.

TSPB de söz konusu bildirgeye imza attı.

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- "Hedeflere ulaşmak için 5-7 trilyon dolar kaynak gerek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Japonya Aracı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Shigeharu Suzuki, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tahminen yılda 5-7 trilyon dolar kaynak gerektiğini bildirdi.

ASF üyeleri olarak, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkıda bulunan adil ve verimli pazarlar oluşturmak için ortak bir hedef paylaştıklarını belirten Suziki, "Dünyadaki en hızlı büyüyen finans sektörü temsilcileri olarak, söz konusu fonların tahsis edilmesinde önemli bir rol oynamamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan da "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında güvenli ve refah içinde bir gezegenin oluşturulması için hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve bu hedefleri yerelleştirmek amacıyla çalışmalara destek olacağız." ifadelerini kullandı.

