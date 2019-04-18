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TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri sahiplerini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, düzenlediği 4.

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, düzenlediği 4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’nde 2018 yılındaki başarıları nedeniyle toplam 42 farklı alandaki ödüller sahiplerini buldu.
Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Takas İstanbul’un ana sponsorluğu, Citibank A.Ş.nin altın sponsorluğu ve stratejik medya partneri olarak Bloomberg HT’nin destekleriyle düzenlenen
törende, Sermaye piyasasına verdikleri önem ve sermaye piyasasında yenilikçi politikaların hayata geçirilmesinde yaptıkları katkı nedeniyle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak başta olmak üzere, T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kayacık’a Sermaye Piyasası Onur Ödülü verildi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın onurlandırdığı törenin açılış konuşmaları, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve TSPB Başkanı Erhan Topaç yaptılar. Törene, SPK kurul üyeleri ile sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri, yatırım ortaklıklarının üst düzey yöneticileri ve ekonomi basını temsilcileri olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, ülkemizde finansal farkındalığın artırılmasına, tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin artmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, “Birlik; bu sene dördüncüsünü düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen bu tür etkinliklerle sermaye piyasalarımızın temsilcilerini rekabetçi, dinamik bir yarışın içinde tutmayı başarmakta ve “marifet iltifata tabidir” ilkesinden hareketle sermaye piyasalarımıza değerli katkılar sunan sektör temsilcilerimizin ödüllendirilmesinde öncülük misyonunu üstlenmektedir. Bugün burada çeşitli kategorilerde, farklı dallarda ödüller sahiplerini bulacak ve ilgili kategoriler kapsamında 2018 yılı içerisinde en başarılı faaliyetlere imza atan kurumlara ödülleri dağıtılacak" dedi.
Başkan Topaç konuşmasını, TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’nin bir yanda sektör içi dayanışma ve iş birliğini desteklerken diğer yanda sermaye piyasalarının bilinilirliğini arttırdığını vurguladı ve konuşmasını, “Ödül almaya hak kazanan kurumları ve kişileri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 2019 yılında sermaye piyasasının stratejik sektör olarak benimsenerek, sektörün payının artmasını temenni ediyorum. Sermaye piyasamızın derinleştirilmesine yönelik teşvik ve tedbirlerin, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonuyla birlikte gerçekleştirilerek, rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistemin yaratılacağına ve Ülkemizin büyümesine önemli katkı sağlanacağına inanıyorum” diyerek tamamladı.

Toplam 8 kategoride, 42 dalda ödül kazanan kurum ve isimler:

Sermaye Piyasasi Onur Ödülüleri;
- T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak
- T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu
- SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
- Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya
- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Kayacik

Sermaye Piyasasi Basini Ödülleri Kategorisi
Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü - 2018
Sabah Raporu

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