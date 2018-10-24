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TSPB ve TKYD vizyon toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 16:00 | Son Güncelleme

TSPB ve TKYD iş birliğinde, 19-20 Ekim 2018 tarihlerinde, "İtici Güç Olarak Sermaye Piyasalarının Ekonomiye ve Reel Sektöre Katkısı, Fırsatlar ve Gelişmesi İçin Yapılacak Eylemler" konulu vizyon toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde, 19-20 Ekim 2018 tarihlerinde, "İtici Güç Olarak Sermaye Piyasalarının Ekonomiye ve Reel Sektöre Katkısı, Fırsatlar ve Gelişmesi İçin Yapılacak Eylemler" konulu vizyon toplantısı gerçekleştirildi.

TSPB açıklamasına göre, Antalya’da gerçekleştirilen toplantı TKYD Başkanı Selim Yazıcı, TSPB Başkanı Erhan Topaç, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul’un da katıldığı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ, Vergi Konseyi, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Finansal Kuruluşlar Birliği, Emeklilik Gözetim Merkezi, dernekler, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetimi şirketleri, gayrimenkul portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve emeklilik şirketlerinin üst düzey yetkilileri olmak üzere 200’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı.

TKYD Başkanı Selim Yazıcı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 19 yıldır faaliyette olan TKYD'nin daha önce 9 kez Antalya’da portföy yönetimi sektörünün önemli temsilcileri, düzenleyicileri ve diğer paydaşları ile başarılı toplantılar organize ettiğini belirterek, 10'uncu yılda ise bir açılımla bu verimli organizasyona sermaye piyasalarının ilgili tüm taraflarını katarak daha kapsamlı daha verimli ve çabuk çözüm önerileri üretmeye odaklanmak, herkesin aynı yönde kürek çekmesine bir nebze destek olmak istediklerini aktardı.

Çatı örgütü olan TSPB'nin halihazırda sürdürmekte olduğu çok değerli çalışmalara ek olarak, vizyon toplantısını da 10. senesinde TKYD ile birlikte sahiplenerek çok kıymetli bir adım attığını dile getiren Yazıcı, TKYD olarak yüzde 95’i temsil edilen sektörün, dalgalı siyasi ve ekonomik koşullara rağmen 2008’den bu yana her yıl neredeyse yüzde 20 gibi ciddi bir büyüme kaydettiğini, bireysel emeklilik sistemine getirilen düzenlemelerin de katkısıyla ciddi bir ivme yakalandığını ve 2018 3. çeyrek sonunda yönetilen toplam varlığın 170 milyar liraya çıktığını vurguladı.

Yazıcı, güçlü bir yerel portföy yönetim sektörünün, sermaye piyasasının çok ihtiyacı olan uzun vadeli tasarrufların artırılması, piyasa kırılganlığının azaltılması, uzun vadeli yabancı sermayenin çekilmesi, reel ekonominin daha düşük maliyetlerle finansmanı, kamu kaynaklarının daha verimli alanlara yönlendirilmesi
gibi konularda Türkiye'ye çok önemli faydalar sağlayabileceğini ve bunu yapmaya son derece hazır ve istekli olduklarını kaydetti. Toplantıda SPK’nın, TSPB’nin, TKYD’nin bir önceki dönem başkanlarının da olduğunu hatırlatan Yazıcı, bunun da Türk sermaye piyasasını daha yukarılara taşımak için ne kadar kararlı, ısrarlı ve gönüllü olunduğunun en büyük ispatı olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, başarılı ve verimli bir toplantı olması dileğini iletti.

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- "TSPB olarak sektördeki tüm kuruluşlar ile koordine şekilde çalışıyoruz"

TSPB Başkanı Erhan Topaç da şunları kaydetti:

"TSPB olarak başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu olmak üzere, sektördeki tüm sermaye piyasası kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken önem verdiğimiz nokta, paydaşlarımızla beraber hareket etmek ve işlerimizi daha geniş kitlelere duyurmak oluyor. Sermaye piyasasındaki temel sorunlar ile sektörün orta ve uzun vadede daha ileriye götürülmesi, sermaye piyasalarının daha ön plana çıkmasına yönelik görüş ve çözüm önerilerini 'Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler Eylül 2018' başlıklı kapsamlı raporumuzda ilgili kamu kurumları ile paylaştık. Türkiye’nin bölgesel bir finans merkezi olabilmesi için atılması gereken adımlar ve buna yönelik politikalara da raporumuzda yer verdik."

İki gün süren toplantının birinci gününde, “Sermaye Piyasalarının Türkiye Ekonomisinin Gelişimi için Önemi” konulu, konuk konuşmacının yer aldığı özel bir oturum gerçekleştirildi. Sektörün temel sorunları, gelişim alanları, yeni düzenlemeler ve beklentilerin yer aldığı “Sermaye Piyasalarının İtici Gücü, Reel Sektöre Katkısı ve Türkiye Sermaye Piyasaları İçin Fırsatlar”, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım”, “Portföy Yönetimi Sektörü ve Yeni Trendler” başlıklı 3 ayrı panelle ilk gün tamamlandı.

Etkinliğin ikinci gününde, katılımcıların katkıları ile 12 farklı başlıkta grup çalışmaları yapıldı. Çalışma gruplarında oluşturulan öneriler derlenip rapor haline getirilerek, ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşılacak.

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