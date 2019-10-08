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TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), tasarruf ve yatırım temalı ve yatırım fonu ödüllü “6.

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), tasarruf ve yatırım temalı ve yatırım fonu ödüllü “6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına başvurular başlıyor.
Yurt içi ve yurt dışından tüm katılımcılara açık olan kısa film yarışması için başvurular 6 Mart 2020’ye kadar devam edecek.
Geçen yıl olduğu gibi “Bulmacalı Senaryo” konseptiyle düzenlenen yarışmada, bireylerin bilinçli finansal kararlar alarak geleceklerini nasıl güvence altına alabilecekleri işlenecek. Tasarruf ve yatırımın önemini en iyi anlatan yarışmacı, 12 bin 500 lira değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10’a giren yarışmacılar, bir yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği de kazanacak.
Dördüncü olan yarışmacı ise 2014’ten bu yana yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebeonayan Özel Ödülü kapsamında 5.000 lira değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, Sinema SE7EN Mecmua Genel Yayın Yönetmeni ve Sinema Yazarı Murat Özer, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, Hürriyet Gazetesi Sinema Yazarı Uğur Vardan ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan’dan oluşan jüri, bugünden yapılan yatırımlarla geleceğe sahip çıkmayı ve yön vermeyi hedefleyen en iyi filmleri seçecek.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 6 Mart 2020 tarihine kadar www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.
Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdakilerden seçebilecek:
-Bütçe
-Birikim
-Yatırım
-Hedef
-Gelecek
-Finansal planlama
-Emeklilik
-Risk
-Portföy
-Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)
-Pay (hisse)
-Borçlanma aracı
-Tahvil/bono
-Kira sertifikası
-Yatırım fonu
-Bireysel emeklilik
-Aracı kurum
-Portföy yönetim şirketi
-Banka
-Yatırım danışmanı

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