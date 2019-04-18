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TSPB'den Yapı Kredi Yatırım'a 4 ödül birden

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy: - " İşlem hacmi ve karlılık anlamında son derece önemli bir performansa imza attığımız 2018 yılında hisse senedi işlem hacminde pazar payımızı yüzde 11,1'e, VİOP işlem hacminde ise pazar payımızı yüzde 15,8'e çıkardık"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2018 yılının değerlendirildiği 4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde, 4 ödülün birden sahibi oldu.

Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Yatırım,TSPB tarafından 2018 yılının değerlendirildiği 4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde, "Aracılık İşlemleri" kategorisinde 4 ödüle birden layık görüldü.

Yapı Kredi Yatırım,"Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri", "Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri", "Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri", "Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri" ödüllerine layık görüldü.

- "VİOP işlem hacminde pazar payında sektör lideri olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Yapı Kredi Yatırım'ın sektörde sahip olduğu 20 yılı aşkın tecrübeden aldığı güçle geçen yılı sağlam bir performansla kapattığını belirtti.

Müşterilerine yerli ve yabancı hisse senedi işlemlerinden gelişmiş türev işlemleri ve danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunduklarını kaydeden Arısoy, "Yetkin, değişime ve gelişime açık insan kaynağımızın yanı sıra yenilikçi bir anlayışla teknolojiden en iyi şekilde yararlanmamız bizleri sektörde farklı bir noktaya taşıyor. İşlem hacmi ve karlılık anlamında son derece önemli bir performansa imza attığımız 2018 yılında hisse senedi işlem hacminde pazar payımızı yüzde 11,1’e, VİOP işlem hacminde ise pazar payımızı yüzde 15,8’e çıkardık. Böylelikle hem hisse senedi hem de VİOP işlem hacminde pazar payında sektör lideri olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Arısoy, sektörde bir ilk olarak geçen yıl hayata geçirdikleri Yatırım Dünyam platformu ile de bireysel yatırımcıların hayatını kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin önemli göstergelerinden birinin de sermaye piyasaları olduğuna inancımızla Yatırım Dünyam’da bireysel yatırımcıların daha fazla yatırım ürünü hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yatırımlarını çeşitlendirmelerini sağlıyoruz. Diğer yandan müşteri deneyimini merkeze alan çalışma anlayışımız ile Pay Piyasası İşlemleri, Vadeli Piyasa İşlemleri, Yatırım Fonları, Portföy Aracılığı, Yatırım Danışmanlığı, Kurumsal Finansman, Sınırlı Saklama Hizmeti, Araştırma Hizmetleri, Trade Box platformu ile müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başarılı çalışmalarımızı taçlandıran, TSPB tarafından bize layık görülen 4 ödülden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında da ürünlerimiz, danışmanlık hizmetlerimiz ve dijitalde etkili çalışmalarımızla müşterilerimizi en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ödül Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yapı Kredi Yatırım

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