TSPB'den Yapı Kredi Yatırım'a 4 ödül birden

Müşterilerine yerli ve yabancı hisse senedi işlemlerinden gelişmiş türev işlemleri ve danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunduklarını kaydeden Arısoy, "Yetkin, değişime ve gelişime açık insan kaynağımızın yanı sıra yenilikçi bir anlayışla teknolojiden en iyi şekilde yararlanmamız bizleri sektörde farklı bir noktaya taşıyor. İşlem hacmi ve karlılık anlamında son derece önemli bir performansa imza attığımız 2018 yılında hisse senedi işlem hacminde pazar payımızı yüzde 11,1’e, VİOP işlem hacminde ise pazar payımızı yüzde 15,8’e çıkardık. Böylelikle hem hisse senedi hem de VİOP işlem hacminde pazar payında sektör lideri olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Yatırım,TSPB tarafından 2018 yılının değerlendirildiği 4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde, "Aracılık İşlemleri" kategorisinde 4 ödüle birden layık görüldü.

Arısoy, sektörde bir ilk olarak geçen yıl hayata geçirdikleri Yatırım Dünyam platformu ile de bireysel yatırımcıların hayatını kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin önemli göstergelerinden birinin de sermaye piyasaları olduğuna inancımızla Yatırım Dünyam’da bireysel yatırımcıların daha fazla yatırım ürünü hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yatırımlarını çeşitlendirmelerini sağlıyoruz. Diğer yandan müşteri deneyimini merkeze alan çalışma anlayışımız ile Pay Piyasası İşlemleri, Vadeli Piyasa İşlemleri, Yatırım Fonları, Portföy Aracılığı, Yatırım Danışmanlığı, Kurumsal Finansman, Sınırlı Saklama Hizmeti, Araştırma Hizmetleri, Trade Box platformu ile müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başarılı çalışmalarımızı taçlandıran, TSPB tarafından bize layık görülen 4 ödülden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında da ürünlerimiz, danışmanlık hizmetlerimiz ve dijitalde etkili çalışmalarımızla müşterilerimizi en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

