TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlenmesi için sermaye piyasalarını geliştirmenin şart olduğunu belirterek, bunun yolunun da yatırımcı tabanını büyütmekten geçtiğini söyledi.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü’nün (IOSCO) öncülüğüyle 1-6 Ekim tarihleri 87 ülkede Dünya Yatırımcı Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğinde 1 Ekim tarihinde Borsa İstanbul’da gong töreniyle başlayacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada gelişmiş sermaye piyasalarına sahip ülkelerin güçlü ekonomiye sahip olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlenmesi için sermaye piyasalarını geliştirmenin şart olduğunu belirtti.

Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolunun da yatırımcı tabanını büyütmekten geçtiğini belirten Keler, “Sermaye piyasalarının gelişmesi ancak kurumsal ve bireysel yatırımcı tabanının genişlemesiyle mümkündür. Bu noktadan baktığımızda yatırımcı tabanının genişletilmesi; sermaye piyasalarının büyümesi ve derinleşmesine, ekonominin istikrarlı büyümesine, istihdamın artmasına ve Türkiye’nin gelişmesine çok ciddi katma değer sağlayacaktır” dedi.

Keler, Türkiye’de hane halkı varlıklarının sadece yüzde 13’ünün sermaye piyasası araçlarında değerlendirildiğini, gelecek dönemde bunun geliştirilerek en az iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Keler, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de sermaye piyasası dediğimizde akla sadece hisse senedi geliyor. Oysa BES, yatırım fonları, varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), özel sektör tahvilleri, kira sertifikası, menkul kıymetleştirme, girişim ve gayrimenkul fonları ve ortaklıkları gibi yaratılan değerin paylaşılmasını sağlayan diğer ürünlerin de aklımıza gelmesi ve hepimizin bu yaratılan değeri anlatması gerekiyor. Yatırımcıların kültürel değişimini güçlendirme ve sermaye piyasalarını büyütmemiz için finans endüstrisinin yapısını güçlendirmemiz ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak önümüzdeki dönemde yatırım ortamının güçlendirilmesi ve yatırımcı tabanını genişlemesi için çok yönlü iletişim ve eğitim çalışmalarıyla Türkiye’de yatırım iklimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” (Fotoğraflı)

