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TSPB’nin 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 18:52 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2) - "Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'ni, KOBİ'lerin alacakları garanti altına alacak bir model hayata geçireceğiz. Kurulacak olan devlet destekli alacak sigortası havuzu ile KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumda, alacakların önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. İnşallah bu önemli adımı da 2019’un başlarında devreye alacağız" - "Emlak Bankası ile ilgili süreç, yıl sonuna yetişirse yıl sonu çıkacak. Yetişmezse ilk komisyon ve genel kurulla bunun yasal süreci dönüşecek"

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'ni, KOBİ'lerin alacakları garanti altına alacak bir model hayata geçireceklerini belirterek, "Kurulacak olan devlet destekli alacak sigortası havuzu ile KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumda, alacakların önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. İnşallah bu önemli adımı da 2019’un başlarında devreye alacağız." dedi.

Albayrak, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarını büyütürken arz tarafı kadar, talep tarafını da dikkate almak gerektiğini vurguladı.

Yurt içi tasarrufların sigorta şirketleri, bireysel emeklilik sistemi ve benzeri kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi suretiyle artırılmasının, yerel sermaye piyasalarının uluslararası piyasalarda gözlenen dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırdığını dile getiren Albayrak, "Nitekim Malezya gibi bazı ülkelerde ise sermaye piyasaları ana hedefler ve stratejik öncelikler belirlenerek orta ve uzun vadeli master planlarla büyütülmüştür. 2000 sonrası Malezya sermaye piyasalarındaki dönüşümü takip ettiğimizde, nasıl bir kavrayış, nasıl stratejik dönüşümle, payın yüzde 5,10, 20, 30 arttığını görmemiz mümkün." diye konuştu.

Albayrak, sermaye piyasası mevzuatının, herkesin anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesi ve daha fazla sayıda KOBİ'nin sermaye piyasalarından faydalanmasını sağlanacak bir dönüşüm ortaya koyulması gerektiğini vurguladı.

Maliyede ve vergi politikalarının mevzuatında da sadeleştirme ve dönüşümü başlattıklarını bildiren Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracının istenen seviyelere çıkarılması, kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi, özel sektör borçlanma araçlarında karşılaşılan sorunların çözülmesi, sermaye piyasası araçlarının diğer finansal araçlarla vergisel anlamda eşit muameleye tabi tutulması gibi çok geniş yelpazede bir çok konuyu bakanlık olarak detaylıca inceliyoruz, çalışıyoruz, bakacağız. Ayrıca kitle fonlaması gibi yeni alternatif teknolojik ürünler, finansal altyapı alanlarında faaliyet gösteren ve sayıları son dönemde üç kat artan Fintech’ler, risk yönetimi ve raporlama işlemlerinde verimliliği artıran robotik uygulamalar bu süreçte yakından takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz konular arasında yer alıyor."

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- "Türkiye Kalkınma Bankası'na çok güçlü destek vereceğiz"

Bakan Albayrak, Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomik altyapı inşa etmek için sermaye piyasalarındaki enstrümanları çeşitlendirmek ve finansal derinliği artırmak için ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceğini söyledi.

YEP'te finansal sistemi güçlendirmek için birçok hedef ortaya koyduklarını belirten Albayrak, bunlardan birinin Türkiye Kalkınma Bankası’nın sermaye piyasalarını kuvvetlendirmesi ve kalkınmaya destek vermesi amacıyla yeniden yapılandırılması olduğunu anımsattı.

Albayrak, "Ekim ayında yürürlüğe giren kanunla birlikte, Türkiye Kalkınma Bankası genişleyen yetkilerinin yanında çok daha güçlü bir bilançoya sahip bir banka haline gelmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çok güçlü destek vereceğiz. Ayrıca yine YEP kapsamında Türkiye Emlak Bankası’nı, gayrimenkul finansmanını yönlendirecek kapasitede bir banka haline getirecek şekilde yeniden yapılandırma sürecini başlattık. Emlak Bankası ile ilgili süreç, yıl sonuna yetişirse yıl sonu çıkacak. Yetişmezse ilk komisyon ve genel kurulla bunun yasal süreci dönüşecek." şeklinde konuştu.

YEP’te ifade edilen hedeflerden birisinin de ülke genelinde teminat bulunamayan riskleri kapsayacak bir Türkiye Reasürans Havuzu oluşturulması olduğunu anımsatan Albayrak, “Ülkemizin sigortacılık sektörü, özellikle reasürans güvencesinin temininde zaman zaman sorun yaşadığı hepimizin malumu. Özellikle yurt dışına bağımlı olduğu bir çok iş kolu ve alandaki operasyonel faaliyetlerinde. İşte bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde katkıda bulunmak üzere kamu sermayeli bir reasürans şirketini çok yakın süre içinde devreye alıyoruz. Bu da komisyondan geçti. Şu anda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe bittiğinde, yıl bitmeden inşallah 71 maddelik paketin içerisinde bunu da Meclis'ten geçirip, hayata da geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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- "Yol haritamız hazır, stratejilerimiz hazır"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hala çalışmaları devam etmekte olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'ni, KOBİ'lerin alacakları garanti altına alacak bir model hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulacak olan devlet destekli alacak sigortası havuzu ile KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumda, alacakların önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Bakanlığımızca çalışmaları sürdürülen bu çalışma da hazırlıklar tamamlandıktan sonra devreye alınacağımız bir sistem olacak. İnşallah bu önemli adımı da 2019’un başlarında devreye alacağız. İşte tüm bu enstrümanlarla birlikte, çok daha güçlü bir finansal mimari inşa etme hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz…Yol haritamız hazır, stratejilerimiz hazır. İnşallah çok kısa süre içerisinde çok güçlü bir finansal mimariyi ülkemize kazandırmak zorundayız. Türkiye, bölgesinde ve küresel ekosistemde çok ama çok önemli bir oyuncu. Birileri inansa da inanmasa da farklı saikle baksa da Türkiye güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Özellikle ekonomik anlamda güçlenerek devam ediyor."

(Bitti)

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TSPB’nin 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

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