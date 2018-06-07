TSPB/Topaç: İFM projesini bütün çalışmaların en tepesinde görüyoruz

Elif Varan / İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesini bütün çalışmaların en tepesinde gördüğünü vurguladı.

İFM ile igili görüşlerini Sermaye Piyasasında Gündem dergisinde belirten Topaç, şu konuların altını çizdi:

"Piyasamızın rekabetçi bir yapıya kavuşarak, küresel platformda yer alması ve çekim merkezi haline gelmesi için İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesini bütün çalışmaların en tepesinde görüyoruz.

"Birliğimiz, İstanbul’un bölgesel bir finans merkezine dönüşme potansiyelini 10 yılı aşkın süredir farklı platformlarda gündeme getiriyor. Bu konuda yapılan tüm çalışmalara da her aşamada destek veriyoruz.

"Vergi alanındaki uyumsuzlukların giderilmesi, ihtisas mahkemelerinin kurulması, faizsiz finansın yaygınlaştırılması, yatırımcı haklarının geliştirilmesi gibi pek çok çalışmanın gerçekleştirilmesine katkı verdik, vermeye de devam edeceğiz.

"Kanaatimizce Londra’daki City of London gibi bağımsız bir girişimle oluşturulacak ve kamu ile özel sektör arasında köprü konumunda kalarak tüm ilgili taraflarla etkin işbirliği içinde olan, odağı bu önemli projenin hayata geçirilmesi olan bir yapı ve örgütlenme ile daha hızlı yol alınabilecektir."

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin üçüncüsü bu yıl 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıllarda başta sermaye piyasaları olmak üzere, finans ve diğer birçok sektörden binlerce kişinin katıldığı Kongrenin bu yılki teması “Gelecek” olarak belirlendi.

Kongre uluslararası alanda ve Türkiye’den konularında en yetkin kişileri, yatırımcılar ve yatırımcı adaylarıyla buluşturacak. Kongre kapsamında sermaye piyasası sektöründe önemli değişiklikler yaratan dijital para, yeni finansal mimari, blockchain, fintek gibi konularda özel paneller düzenlenecek. Kongredeki tüm panel ve eğitimler katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.

Ayrıca, TSPB öncülüğünde yazılım projelerinin geliştirilmesi için sermaye piyasası yazılım maratonu düzenlenecek ve dereceye giren yarışmacılara belirlenecek tutarda yatırım fonu portföyü ödülü verilecek. (Fotoğraflı)

