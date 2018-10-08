FİNANS

TSP'nin "Gelecek" Kongresi uzmanlara ev sahipliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 13-14 Kasım tarihlerinde İstanbul’da bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, iki gün boyunca dünyadan ve Türkiye’den ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak.

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 13-14 Kasım tarihlerinde İstanbul’da bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, iki gün boyunca dünyadan ve Türkiye’den ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak.
“Gelecek” temasıyla düzenlenecek ve iki gün sürecek kongrede, 25 panel ve sektöre yönelik farklı başlıklarda 24 eğitim programı yer alacak.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun da desteklediği kongredeki çok sayıda ana/eş anlı panellerin yaklaşık altı bin civarında ziyaretçisinin olması bekleniyor. Gündemdeki konuların yanı sıra kongre, reel sektörü ve finansal hizmetler sektörünü etkileyen yapay zeka, makine öğrenimi, algoritmik işlemler, robo danışmanlar gibi geleceği şekillendiren konu başlıklarını da içerecek.
Dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard
Uluslararası uzmanların katılacağı kongrenin açılış konuşmacılarından biri “Technology vs. Humanity” kitabının yazarı Gerd Leonhard olacak. Wired dergisinin 2015 yılında teknoloji alanında en etkili 100 isimden biri olarak gösterdiği Leonhard, kültürel ve toplumsal olgulardan ticaret ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda geleceğe dair yenilikleri ve görüşlerini kongrede katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, kongrede kitap imzalama etkinliği de düzenlenecek.
Faruk Eczacıbaşı ana konuşmacı olacak
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nı ağırlayacak. Türkiye’nin dijital ekonomiye geçişi için en fazla çaba gösteren isimlerinden biri olan Eczacıbaşı, Türkiye’nin bu alanda yaşadığı dönüşümleri ve dünyadaki son gelişmeleri kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak anlatacak. Eczacıbaşı’nın kongredeki açılış konuşmasının hemen ardından “Daha Yeni Başlıyor” isimli kitabının imza etkinliği de yapılacak.
Kongreye katılım ücretsiz
Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği ve Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsor olduğu kongre kapsamında düzenlenecek panel ve eğitimler, tüm katılımcılara açık olacak ve kayıtlar kongre internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Ayrıca kongrenin resmi hava yolu firması olan Türk Hava Yolları, kongreye kayıt yaptıran katılımcılara, belirli rezervasyon sınıflarında indirim sunacak.

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