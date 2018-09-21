TTB'den Yeni Ekonomi Programı'na destek

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "Önceliği tüketime değil üretime veren programla krizden çıkacağız." ifadesini kullandı.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde herkesin üzerine düşen görevi azami düzeyde çaba göstererek yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

El ele vermenin, güç birliği yapmanın önemine dikkati çeken Ergan, şunları kaydetti:

"Önceliği dış satıma vererek çok çalışacağız, üreteceğiz dolayısıyla da çok kazanacağız. Krizden çıkışın ve kurtuluşun üretmekten ve tasarruf etmekten geçtiğini aklımızdan ve irademizden asla eksik etmeyeceğiz. Türkiye sahip olduğu kaynaklar ve insan gücüyle bunu başarıp, 2023 hedeflerinden sapmadan ekonomik kalkınmasını sağlayacak güce ve enerjiye sahiptir. Bunun için de önceliğimizin üretim olması gerektiğini bir kere daha tekrarlamak, hatırlatmak isterim. Önceliği tüketime değil üretime veren yeni programla krizden çıkacağız."

