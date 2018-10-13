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TTG Danışma Kurulu'na uzman üye getirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

TTG Danışma Kurulu'na uzman üye getirilecek

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) Danışma Kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) teklifi ve Ticaret Bakanlığının onayıyla belirlenen TTG’nin faaliyet konuları ile ilgili uzman üyeler de yer alacak.

Ticaret Bakanlığının Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TTG Danışma Kurulu, sektörler konseyi başkan ve üyeleri ile Ticaret Bakanlığının ilgili genel müdürleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürünün yanı sıra TİM'in teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenen TTG’nin faaliyet konuları ile ilgili uzman üyelerden oluşacak.

Danışma Kurulu, en az 6 ayda bir toplanacak, bu toplantılardan en az biri Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında yapılacak. Kurul, toplam üye sayısının en az yarısı ile toplanacak.

TTG Yönetim Kurulu, TİM başkanı, Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisi ile TİM'in teklifi ve Bakanlık onayı ile Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenen üyelerden oluşacak.

Ayrıca yapılan değişiklikle İcra Direktörlüğü de faaliyetlere ilişkin aylık raporlar hazırlayarak Bakanlığa sunacak, Bakanlığa bütçe harcamalarına ilişkin aylık raporlama yapacak.

İcra Direktörlüğünde çalışan personel, istihdam giderleri TTG bütçesinden karşılanmak suretiyle TİM nezdinde özel hizmet sözleşmesi ile istihdam edilebileceği gibi belirli hizmet sözleşmesi ile de çalıştırılabilecek.

Yönetmelikte mülga Ekonomi Bakanlığı ibareleri de "Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TTG türkiye tanıtım grubu

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