FİNANS

TTK imal ettiği makinelerle ekonomiye katkı sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın madencilik tarihine bir asrı aşkın süredir tanıklık eden ve sektörün ihtiyaç duyduğu birçok maden makine ve teçhizatı imal eden Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü, ATEX sertifikalı ve alev sızdırmaz özellikli ürettiği 15 demirbaş maden makinesiyle kurumun geçen yıl 2 milyon 800 bin avro tasarruf etmesini sağladı - TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdür Vekili Kadir Çelik: - "İmalatını yaptığımız 15 kalem ürünle ilgili bir çalışmamız oldu. 15 kalem ürünün yurt dışı muadilini ihale usulüyle almış olsaydık kurumsal anlamda 4 milyon 800 bin avro ödeyecektik. Kendi maliyetlerimizi de avroya çevirdiğimiz zaman yaklaşık 2 milyon civarında toplamda maliyetimiz oldu. 2018 yılında yaklaşık olarak 2 milyon 800 bin avro gibi bir tasarrufumuz oldu"

GÖKHAN YILMAZ - Ülkenin madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu birçok maden makine ve teçhizatı imal eden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü, geçen yıl patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılmaya uygun alev sızdırmaz özellikli imal ettiği ürünler sayesinde TTK'nin 2 milyon 800 bin avro tasarruf etmesini sağladı.

Buharlı lokomotiflerin ve kömür vagonlarının tamiri için 1910 yılında kurulan, zaman içerisinde çeşitli isimlerle faaliyetlerini sürdüren fabrika, önemli bakım ve onarım işlerinin yanı sıra ülkenin madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu birçok maden makine ve teçhizatı imal ederek döviz tasarrufu sağlıyor.

Özellikle yurt dışından satın alınan makine, teçhizat ve yedek parçalarının imalatını gerçekleştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan fabrika, geçen yıl muhtemel patlayıcı ortamlarda hem çalışanların sağlığının korunması hem de kullanılan elektrikli teçhizatın ortamı patlatmamasına yönelik ATEX sertifikalı ve alev sızdırmaz özellikli ürünler imal etti.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından patlayıcı ortamda testlerinin yapılmasının ardından kullanıma hazır hale gelen ürünler sayesinde geçen yıl kuruma 2 milyon 800 bin avro tasarruf sağlayan fabrika, her yıl en az iki ürüne ATEX sertifikasını almayı hedefliyor.

- "Yer altı madenciliğinde Zonguldak ilkleri yaşıyor"

TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdür Vekili Kadir Çelik, AA muhabirine, maden makineleri fabrika işletme müdürlüğünün yurt dışından gelen maden makinelerinin tamir ve bakımını yapmak için kurulduğunu belirterek, kömürün çıkarılmasına lojistik destek sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Yer altı madenciliğinde Zonguldak'ın ilkleri yaşadığını ve bu konuya öncülük ettiğine dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Bu konuda ilk kullanılan tesisatlar alev sızdırmaz sertifikalı olarak kurum bünyesindeki bir şube müdürlüğünde yapılmaktaydı. O dönemde Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bağlıydı, o şekilde sertifikalandırılıyordu. Bu sertifikalandırma o günkü yönetmelikler ve kanunlar kapsamına yeterliydi. Alev sızdırmaz makine testlerini de buradaki arkadaşlarımız yapıyorlard ama Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda artık ATEX, exproof (alev sızdırmaz) özellikli olması ve bu standartlarda üretilmesi gerekiyor. Bu anlamda da Türk Standardları Enstitüsü, yurt dışından akredite oldu. TSE, bu testlerin laboratuvarını kurdu. TSE İzmir patlayıcı ortamda bu testleri yapıyor ve şu an oradan sertifika alıyoruz."

Çelik, şu anki kapasitenin kurumun müesseselerine yetişecek şekilde kurgulandığını anlatarak, bu konuda yatırım yapılarak yurt içi piyasaya, gerektiğinde yurt dışı piyasasına da rahatlıkla hizmet verebileceklerini dile getirdi.

Nitelikli çalışan kalitelerinin iyi durumda olduğunu ve yeni ürünler üretebilme adına öz güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Çelik, "İmalatını yaptığımız 15 kalem ürünle ilgili bir çalışmamız oldu. 15 kalem ürünün yurt dışı muadilini ihale usulüyle almış olsaydık kurumsal anlamda 4 milyon 800 bin avro ödeyecektik. Kendi maliyetlerimizi de avroya çevirdiğimiz zaman yaklaşık 2 milyon avro civarında toplamda maliyetimiz oldu. 2018 yılında yaklaşık olarak 2 milyon 800 bin avro gibi bir tasarrufumuz oldu. Tabii 2 milyon avro gibi bir maliyetin içerisinde bizim yine tamir, bakım gibi masraflarımız da var." diye konuştu.

Çelik, her yıl en az iki ürüne ATEX sertifikasını almayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl birini gerçekleştirdik. İkincisini de yıl sonuna kadar gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Biz 550 volt sistemde çalışan devre kesici, yol verici gibi tesisatların sertifikasını aldık. Bin 100 volt gibi, 3 bin 300 volt gibi yüksek gerilimde de kullanılan ürünler için de ATEX sertifikalandırma çalışmalarımız var, tasarım aşamasında şu an." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ATEX sertifika imalat makine TTK zonguldak

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