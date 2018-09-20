TTK'da iki yeni panoda taş kömürü üretimi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında iki yeni panoda taş kömürü üretimine başlandığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan yazılı açıklamada, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde eksi 260 ve 360 kodunda hazırlanan yeni taş kömürü üretim panolarının üretime başlaması nedeniyle "kazasız belasız çalışma ve yüksek üretim" dilekleriyle kurban kesiminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, törenin ardından hazırlık ve üretim ekiplerinin çalışmaları sonucu eksi 260 ve 360 kat aralığında 136 metre ayak uzunluğunda 64 bin 850 ton rezervli Akalın Batı Ayak ile 130 metre ayak uzunluğunda 167 bin ton rezervli Orta Akdağ Doğu Ayak panolarında üretime başlandığı ifade edildi.

Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda düzenlenen törene, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, kurum ve sendika yöneticilerinin yanı sıra maden nezaretçileri ile maden işçilerinin katıldığı kaydedildi.

