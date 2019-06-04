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TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) alınan bin 500 işçi ve mekanizasyon kazı sistemiyle üretimin artırılması hedefleniyor.

TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) alınan bin 500 işçi ve mekanizasyon kazı sistemiyle üretimin artırılması hedefleniyor.
TTK'ya bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Armutçuk ve Amasra Müessese Müdürlükleri'ne bağlı kömür ocaklarında 1848'den bu yana, kazma ve kürek kullanılarak beden gücüyle kömür çıkarılıyor. 14 bin norm kadrosu bulunan kurumda işçi sayısı 6 bin 816’ya düştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işçi açıklarını gidermek için kuruma kura ile bin 500 işçi alımı gerçekleştirdi. İşlemleri tamamlanan bin işçinin 31 Mayıs’ta kuruma girişleri yapıldı. İşçi sayısının azlığı nedeniyle 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kurumun yıllık üretimi de her geçen gün düştü. Kurumda, 2018 yılında 686 bin 142 ton satılabilir kömür üretimi gerçekleştirildi.
MEKANİZASYON İLE ÜRETİMİ ARTIRMA HEDEFİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kurumun üretimini artırmak için işçi alımının yanısıra mekanizasyon kazı sistemini maden ocaklarına kurmaya başladı. TTK tarafından ilk kez 2013'te Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında denenen sistemden başarılı sonuç alınmasının ardından kurumun diğer maden ocaklarında da sistem kurulmaya başlandı. Amasra’nın ardından Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerine bağlı maden ocaklarında kurulan sistem ile üretim yapılmaya başlandı. Mekanize sistem ile üretimi iki katına çıkarmayı ve 2 milyon liralık tahta tahkimat sarfiyatının önlenmesini ve maden kazalarının sıfıra indirilmesini hedefleyen kurum, sistemin tüm ocaklarda faaliyete geçmesiyle 1967'de 31 bin 441 işçiyle tarihinde ilk kez yakaladığı yıllık 5 milyon tonluk üretim rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.
ÖNCELİKLE İŞÇİ AÇIKLARININ GİDERİLMESİ GEREKİYOR
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, mekanize sistemin kömür ocaklarında tahkimat ve üretim alanında bazı öngörüler verdiğini ancak ilk olarak kurumdaki işçi açıklarının giderilmesi gerektiğini söyledi. İş başı yapacak bin 500 işçinin kuruma nefes aldırdığını ancak yeterli olmadığını ifaden eden başkan Yeşil, şöyle dedi:
“Bu sistemin burada çalıştırılması çok önemli. Mekanize sistemler için yeraltındaki doğa şartları çok elverişli değil. Arkadaşlarımız çok özverili şekilde bu çalışmaları yaparak bu sistemleri kurdular. Kurulan yerlerde üretimin arttırılması lazım. Bu kadar işçiyle ellerinden gelinen en iyisini yapıyor çalışma arkadaşlarımız. Mekanize sistemlerle üretimi arttırarak kömür üretimini en üst seviyeye çıkarmak istiyorlar. Yerli üretim anlamında ileriye dönük daha çok yatırım yapılacak. Bunun için öncelikle işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor. Alınan bin 500 işçi şimdilik biraz nefes aldırdı ama yeterli değil.”
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TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyorTTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyorTTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyorTTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

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