TTK'den ruhsatlı maden sahası ihalesi

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından (TTK) ruhsatlı bir maden sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.
TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TTK'nin ilanda yalnızca ruhsat numarası verilen 86111 numaralı maden sahası, 31 Aralık 2049 tarihine kadar işletme hakkı verilmek suretiyle ihale edilecek.
Yalnızca şirketler ve ortak girişim gruplarının katılabileceği, gerçek kişilerin ise en az bir şirketin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabileceği ihale, 22 Ekim 2018 tarihinde saat 15.00'te yapılacak.
İlgililer, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TTK'nin Satınalma Dairesi Başkanlığına (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak) elden teslim edecek.
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