FİNANS

TTSD Başkanı Canpolat: Türkiye tekstilde çok önemli konumda

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat, Türkiye'nin tekstilde çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Bugün dünyada yedinci bulunduğumuz, 28 milyar dolar ihracat yaptığımız yerlerde dünyada ilk üçün içerisine girerek, yılda 50 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyorsak, çok daha farklı şeyler yapmalıyız"dedi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TÜRKİYE Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat, Türkiye'nin tekstilde çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Bugün dünyada yedinci bulunduğumuz, 28 milyar dolar ihracat yaptığımız yerlerde dünyada ilk üçün içerisine girerek, yılda 50 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyorsak, çok daha farklı şeyler yapmalıyız"dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2'inci Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi, İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği(İTHİB) ile Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından düzenledi. Kongreye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat, Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant ile çok sayıda sanayici ve makine parçası üreticisi katıldı. Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat, konuşmasında Türkiye'nin tekstilde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bugün dünyada yedinci bulunduğumuz, 28 milyar dolar ihracat yaptığımız yerlerde dünyada ilk üçün içerisine girerek, yılda 50 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyorsak, çok daha farklı şeyler yapmalıyız. Bunları saymaya çalışırsak, başında çevre dostu üretim ve ürün, sürdürülebilir üretim ve ürün ve bugün bulunduğumuz kongrenin asıl teması olan yenilenebilir üretim ve ürün, başlıkları altında toplayabiliriz. Bir başka başlık da belki markalaşma olmalıdır. Sanayi ve üniversitenin işbirliği yapamadığı hiç bir ülkenin bu dediklerimizi yerine getiremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de bu kongreyi çok daha fazla önemsiyorum. Bugün dünyaya dönüp baktığımızda, dengelerin değiştiğini görüyoruz. Dünyada satın almacıların, çok daha hızlı, çok daha yenilikçi, çok daha az adetli özellikle giyimlik tekstil kısmından söz edecek olursak, daha moda ürünler almaya çalıştığınız görüyoruz" dedi. "SEKTÖRDE SÖZ SAHİBİ OLMAK ÖNEMLİ" TEMSAD Başkanı Adil Nalbant da, dünyada makine sektörünün 2 trilyon dolarlık bir sektör olduğunu, bunun içinde tekstil makine sektörünün 28 milyar dolarlık payı bulunduğunu söyledi. Bu durumu, tekstili üreten ülkelerin, kendi tekstil makine ihtiyaçlarını karşıladığına bağladığını dile getiren Nalbant, şöyle konuştu: "Çünkü, tekstilde söz sahibi olmak istiyorsanız, tekstilde inomativden bahsetmek istiyorsanız mutlaka tekstil makinelerinde de belli bir yetkinliğiniz, belli bir kapasitenizin olması lazım. Ben bir konuşmamda, 'fasonculuktan öteye gidemiyoruz' dediğimde çok büyük tepki almıştım. Şimdi burada konu inomativ ve tekstil olduğu için çok daha rahat konuşabiliyorum. Yani siz 5 yılda bir makinenizi değiştirmek zorundaysanız, 10 yıl sonra çöp oluyorsa, bunun devamlı alıcısıysanız ve dünyadaki dördüncü büyük alıcıysanız, siz fasonculuktan öteye gidemezsiniz. Tekstil makineleri konusunda devlet kesin bir tavır ortaya koymadıktan sonra, biz daha bir çok makineyi, yani tekstil sektörünün ihtiyacı olan yüzde 80 makineyi iplik ve dokuma makinelerini yurtdışından almaya mecburuz. Çünkü dünyanın problemi şu anda üretmek değil. Çin bir üretim canavarı olarak zaten karşımızda. Tekstil makinelerinde dünyanın dördüncü büyük pazarıyız. Birincisi Çin, her yıl 5 milyar dolarlık makine alıyor, 5 milyar dolarlık da makine satıyor, Almanya'yı geçti. Üç yıldır açık ara ve arayı açmaya da devam ediyor. İkincisi ihracatta Almanya ama ithalatta Amerika. Amerika, dünyanın en büyük ikinci tekstil makineleri alıcısı. Üçüncüsü Hindistan, tabi Hindistan 1.2 milyar nüfusuyla zaten Türkiye'nin 15 katı ve onun üçüncü olması çok normal. Hindistan'da bakıyorsunuz iplik makinesi yapan, dokuma makinesi yapan ve kendine yeten bir döngüye sahip. Ama yine de yılda 2,5 milyar dolarlık makine alıyor. Dördüncü sırada Türkiye, biz geçen yıl 1 milyar 900 milyon dolarlık makine aldık."

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödülZeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül
Keren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidirKeren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

14 milyon çalışanı ilgilendiriyor

14 milyon çalışanı ilgilendiriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

Keren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidir

Keren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidir

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

Lastik endüstrisinde ‘dönüşüm‘ başlıyor

Lastik endüstrisinde ‘dönüşüm‘ başlıyor

TTTSD Başkanı Canpolat: Türkiye tekstilde çok önemli konumda

TTTSD Başkanı Canpolat: Türkiye tekstilde çok önemli konumda

ASKON Genel Başkanı: 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağı devam ediyor

ASKON Genel Başkanı: 15 Temmuz zihniyetinin ekonomik ayağı devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.