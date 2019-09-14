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TTSO'dan Çin iş insanlarına davet

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tamamlanmasıyla konumumuz daha da güçlenecek. Bölgesinin en güvenli yatırım merkezi konumunda olan Trabzon'a yabancı yatırımcıları bekliyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tamamlanmasıyla konumumuz daha da güçlenecek. Bölgesinin en güvenli yatırım merkezi konumunda olan Trabzon'a yabancı yatırımcıları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, başkan yardımcısı Emilia Huan Zhang ve beraberindekiler TTSO'yu ziyaret ederek, Hacısalihoğlu ile görüştü.

Ziyarette iki ülke iş insanları arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hacısalihoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 27-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 4. İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde Çinli iş insanlarını da görmek istediklerini belirtti.

"Modern İpekyolu" olarak adlandırılan ve Çin'in yürüttüğü "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"nde Trabzon'un önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tamamlanmasıyla konumumuz daha da güçlenecek. Bölgesinin en güvenli yatırım merkezi konumunda olan Trabzon'a yabancı yatırımcıları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"ne liderlik ettiğini belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi İpekyolu'nun denize açılan kapısı olan Trabzon'un bu konumunu yeni ticaret yolları kuşağında güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım Adası Endüstri Bölgesi bunun en önemli adımlarından biri. Geniş bir bölgenin en güvenli yatırım merkezlerinden biri olan Trabzon'un bu özelliğini iyi vurgulamak ve yabancı yatırımcıları buraya çekmek gerekiyor. Bu konuda Çinli iş adamlarına ve firmalara özel önem veriyoruz. Sizin aracılığınızla Çinli iş adamlarına yönelik tanıtım turu yapabiliriz. Somut iş birlikleri amaçlıyoruz. Özellikle orta ve ileri teknoloji konusunda büyük aşama kaydeden Çinli firmaları gerek altyapı çalışmaları gerekse teknolojik yatırımlar için yatırım adasına bekliyoruz."

Hacısalihoğlu, Trabzon'da turizmi 12 aya yayma çalışmaları kapsamında özellikle kültür, tarih ve doğa turizmini seven Çinli turistleri de şehre getirmek için çeşitli çalışmalar yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

Karslı da Trabzon'u Çin'de tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını, Çinli büyük firmalara Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile ilgili tanıtım yapacaklarını ifade etti.

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Trabzon Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

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