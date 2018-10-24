FİNANS

TTYD, HOTREC'e üye oldu

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

TTYD, Avrupa Otelciler Birliği HOTREC’e üye oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Avrupa Otel, Restoran ve Ağırlama Sektörü Birliği (HOTREC) üyeliğine kabul edildi.

TTYD açıklamasına göre, HOTREC’in 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Polonya’nın Krakow kentinde yapılan 77. Genel Kurul toplantısında TTYD oy birliğiyle HOTREC üyeliğine kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HOTREC’in Başkanı Susanne Kraus-Winkler "TTYD’ye HOTREC ailesine hoş geldiniz diyoruz. HOTREC’in Türkiye’deki 2. üyesi olarak TTYD’nin üyeliği, HOTREC’in Türkiye gibi bir turizm ülkesindeki temsil gücünü daha da ileriye taşımaktadır. Bu yeni katılım HOTREC’in konaklama ve ağırlama sektörünün menfaatlerinin tüm Avrupa’da temsil etmedeki başarısını da teyit etmektedir. TTYD’nin HOTREC’in tüm faaliyetlerine çok önemli katkı yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TTYD Başkanı Oya Narin de, "HOTREC’e katılmak suretiyle TTYD, bir yandan sahip olduğu bilgi ve uzmanlığı Avrupa düzeyinde sektörün ortak çıkar ve faydası için diğer üyelerle paylaşırken diğer yandan Avrupa ve uluslararası düzlemde politika geliştirme süreçlerine dahil olacak ve eriştiği bilgileri üyelerine sunacaktır. TTYD en önemli kuruluş misyonlarından biri olan uluslararası ve AB düzeyinde yatırımcıları temsil eden kuruluşlarla iş birliği yönünde çok önemli bir hedefini gerçekleştirmiş olmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

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TTYD

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