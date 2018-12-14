TÜBA 2018 ödüllerinin sahipleri belli oldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerinin sahiplerinin belirlendiğini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Akademi Konseyi tarafından 23 farklı üniversiteden 37 üstün başarılı genç bilim insanının GEBİP ödülüne, 2'si Telif Eser Ödülü, biri Halil İnalcık Özel Ödülü ve 4'ü Kayda Değer Eser Ödülü olmak üzere 7 Türkçe Bilimsel Telif eserin de TESEP ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Bu yıl 4 Uluslararası Akademi Ödülü ile birlikte toplam 48 ödül vereceklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Böylece GEBİP ödülü kazanan üstün başarılı genç bilim insanı sayısı toplamda 480'e, ödüllendirilen eser sayısı 203'e, Uluslararası Akademi ödülü sayısı 13'e, toplam ödül sayısı da 696'ya yükseldi. Bilim dünyasında özel ve saygın bir konuma sahip olan 2018 yılı TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP ödülleri, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle sahiplerine verilecek. Ödül kazanan tüm bilim insanlarını kutluyor, ödüllendirme sürecine katkı sağlayan akademi üyelerimiz, bilim insanları ve çalışanlarımızla ulusal ve uluslararası paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüksek himayeleri için de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum."