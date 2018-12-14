FİNANS

TÜBA 2018 ödüllerinin sahipleri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "TÜBA 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ve Bilimsel Telif Eser ödülleri, 'www.tuba.gov.tr'den ilan edildi"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerinin sahiplerinin belirlendiğini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Akademi Konseyi tarafından 23 farklı üniversiteden 37 üstün başarılı genç bilim insanının GEBİP ödülüne, 2'si Telif Eser Ödülü, biri Halil İnalcık Özel Ödülü ve 4'ü Kayda Değer Eser Ödülü olmak üzere 7 Türkçe Bilimsel Telif eserin de TESEP ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Bu yıl 4 Uluslararası Akademi Ödülü ile birlikte toplam 48 ödül vereceklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Böylece GEBİP ödülü kazanan üstün başarılı genç bilim insanı sayısı toplamda 480'e, ödüllendirilen eser sayısı 203'e, Uluslararası Akademi ödülü sayısı 13'e, toplam ödül sayısı da 696'ya yükseldi. Bilim dünyasında özel ve saygın bir konuma sahip olan 2018 yılı TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP ödülleri, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle sahiplerine verilecek. Ödül kazanan tüm bilim insanlarını kutluyor, ödüllendirme sürecine katkı sağlayan akademi üyelerimiz, bilim insanları ve çalışanlarımızla ulusal ve uluslararası paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüksek himayeleri için de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum."

Ödül sahiplerinin isimlerinin, "www.tuba.gov.tr"den ilan edildiğini bildiren Acar, 2019 yılı için de yakında çağrıya çıkılacağını kaydetti.

- GEBİP-TESEP ödülleri

GEBİP ödülleri doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den bu yana veriliyor.

Ödül sahiplerine, 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık ile uluslararası bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanıyor.

TESEP ödülleri de tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor. 2008'de başlatılan ve 2016'ya kadar telif ve çeviri eserlerin ödüllendirildiği TEÇEP olarak adlandırılan program, 2017'den bu yana telif eserleri teşviki amaçlayan TESEP olarak yürütülüyor ve Sosyal Bilimler alanından bir esere de "Halil İnalcık Özel Ödülü" veriliyor. Bu yıl, TESEP ve Halil İnalcık Özel Ödülü 20 bin lira, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) ise 7 bin lira olarak belirlendi.

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Ahmet Cevat Acar GEBİP TESEP TÜBA

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