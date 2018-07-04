TÜBA 53. Genel Kurulu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) yasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kurum için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaracağız. İkinci konu bina. Arzumuz TÜBA'nın çok prestijli bir binasının olması. Bina konusu hükümetimizin gündeminde. Ben konuyu takibe devam edeceğim." dedi.

Özlü, TÜBA'nın Ankara Green Park Otel'de düzenlenen 53. Genel Kurulu'na katıldı.

TÜBA'nın, Türkiye için çok önemli ve değerli bir misyonu temsil ettiğini dile getiren Özlü, kurumun ülkeyi dünya bilim topluluğunun etkin ortağı yapma görevi olduğunu söyledi.

Özlü, özellikle yeni dönemde TÜBA'nın işlev ve sorumluluğunun artacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeni dönem her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de şahlanacağımız bir dönem olacak. Bakanlık olarak, bütün imkan ve araçları Türkiye'nin bilim merkezi olabilmesi için seferber ettik. Yerli ve milli bilimsel birikimimizi, yerli ve milli teknolojinin mayalandığı bir kaynağa dönüştürmek için büyük gayret gösterdik. Yeni dönemde de bu çabalarımızın ve ortaya koyduğumuz somut projelerin meyvesini almaya inşallah devam edeceğiz. Ülkemizi, bilim insanlarımızla 'bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi' hedefine taşıyacağız."