FİNANS

TÜBA "Fuat Sezgin" anısına ödül verecek

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in geçen yıl vefat etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi. Biz de bu nedenle ödül programı çağrısına çıktık" - "Fuat Sezgin 'Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü', 'Eser Ödülü' ve 'Özel Ödül' kazananlara berat ve plaketin yanında TÜBA Akademi Konseyi'nin belirleyeceği miktarda para ödülü verilecek - "Bugün başlayan başvuru ve aday gösterme süreci, 15 Mayıs'a kadar devam edecek"

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in geçen yıl vefatının ardından 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, kendilerinin de bu nedenle ödül programı çağrısına çıktıklarını söyledi.

Acar, "2019 TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri"ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TÜBA Şeref Üyesi de olan Sezgin'in, 30 Haziran 2018'de vefat ettiğini anımsatan Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla geçen yılın eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların "Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı" ile yapılacağını belirtti.

Acar, Sezgin'in zekası, çalışma azmi, kişiliği ve bilim tarihindeki üstün başarılı çalışmalarıyla eşsiz bir bilim insanı olduğunu vurguladı.

Sezgin'in ortaya koyduğu eserlerin, dünya bilim tarihinde yeni bir çığır açtığına işaret eden Acar, "Fuat Sezgin, Batı'nın üzerini örterek kendisine mal ettiği İslam medeniyetinin zengin bilimsel mirasını gün ışığına çıkardı. Böylece, İslam dünyasının bilimsel gelişme için ihtiyaç duyduğu özgüven ve motivasyona da önemli bir katkı sağladı." dedi.

Fuat Sezgin'in, 1960'taki askeri müdahale sonrasında Almanya'ya gittiğini ve bilimsel çalışmalarını bu ülkede sürdürdüğünü anlatan Acar, "Türkiye'den uzakta olmasına rağmen milletine olan bağlılığıyla çalışmalarını sürdüren Sezgin, İstanbul'da İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Müzesi ve Kütüphanesi'nin kurulmasındaki çaba ve katkılarıyla örnek bir tutum sergilemiştir. Öte yandan, 5 ciltlik 'İslam'da Bilim Teknik' eserinin Türkçe çevirisini telif ve yayın haklarını TÜBA'ya vermesi de akademi için unutulmaz bir davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başvurular 15 Mayıs'a kadar devam edecek"

Fuat Sezgin'in TÜBA için çok değerli olduğunu ve bu çerçevede onun adını yaşatmak için vefatının ardından "2019 TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri" programı için çalışmaya başladıklarını kaydeden Acar, kategorilerin "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü", "Eser Ödülü" ve "Özel Ödül" olarak belirlendiğini ifade etti.

Program ile bilim tarihi ve İslam bilim tarihiyle ilgili alanlarda üstün başarı gösteren genç bilim insanlarını, yayımlanmış telif, çeviri ve benzer eserleri ya da çalışmalarıyla önemli katkı sunan kişi ve kurumları ödüllendirmeyi ve takdir etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Acar, başvuru ve aday gösterme sürecinin 15 Mayıs'ta sona ereceğini bildirdi.

- Değerlendirme süreci

Acar, ödül kategorileri ve değerlendirme süreçlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü için adayın araştırma önerisinin bilim tarihi, İslam bilim tarihi veya ilgili bir alanda olması ve TÜBA Genç Bilim İnsanı Programı (GEBİP) esaslarındaki yeterlilikleri sağlaması gerekiyor. Eser Ödülü için aynı alanlara katkı sunan telif, çeviri veya diğer işlenme türlerinde yayımlanmış ve aranan şartları taşıyan eserler değerlendirilecek. TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülü'ne ise yine bilim tarihi, İslam bilim tarihi veya ilgili bir alana çalışma ve eserleri ile katkıda bulunan kişi veya kuruluşlar başvurabiliyor veya aday gösterilebiliyor."

Acar, başvuruların hakemler ve ödül komitelerince değerlendirilmesinin ardından kazananların Akademi Konseyi tarafından belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Kazananlara berat ve plaketin yanı sıra TÜBA Akademi Konseyi'nin belirleyeceği miktarda para ödülü verileceğini dile getiren Acar, ödüllerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek TÜBA Ödülleri Töreni'nde sahiplerine takdim edileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
2019 TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri Cevat Acar TÜBA

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