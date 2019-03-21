MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in geçen yıl vefatının ardından 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, kendilerinin de bu nedenle ödül programı çağrısına çıktıklarını söyledi.

Acar, "2019 TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri"ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TÜBA Şeref Üyesi de olan Sezgin'in, 30 Haziran 2018'de vefat ettiğini anımsatan Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla geçen yılın eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların "Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı" ile yapılacağını belirtti.

Acar, Sezgin'in zekası, çalışma azmi, kişiliği ve bilim tarihindeki üstün başarılı çalışmalarıyla eşsiz bir bilim insanı olduğunu vurguladı.

Sezgin'in ortaya koyduğu eserlerin, dünya bilim tarihinde yeni bir çığır açtığına işaret eden Acar, "Fuat Sezgin, Batı'nın üzerini örterek kendisine mal ettiği İslam medeniyetinin zengin bilimsel mirasını gün ışığına çıkardı. Böylece, İslam dünyasının bilimsel gelişme için ihtiyaç duyduğu özgüven ve motivasyona da önemli bir katkı sağladı." dedi.