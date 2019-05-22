FİNANS

TÜBA'da devir teslim töreni

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

TÜBA Başkanlığına atanan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, görevi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'dan devraldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığına atanan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, görevi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'dan devraldı.

Devir teslim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay'ın da katılımıyla TÜBA Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

Kacır, buradaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"nin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece mühendislerin değil, sosyal bilimlerden, tıp bilimine, mühendislikten temel bilimlere kadar tüm bilim insanlarının ortaklaşa yürütecekleri çalışmalarla hayat bulacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Bu yolculuğumuzda Bakanlığımızın ilgili kurumlarından biri olan TÜBA'nın kıymetli roller üstlendiğini görüyoruz. TÜBA, bir yandan bilim insanlarını destekleyen onların ödüllendiren çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da çok önemli alanlarda kurduğu çalışma gruplarıyla ülkemize ve dünyaya ışık tutan neticeler elde ediyor. Bu kıymetli çalışmaların daha da kuvvetlenerek devam edeceğini ümit ediyorum. TÜBA, Türkiye'yi küresel düzeyde temsil eden akademimiz, bu anlamda büyük bir temsil sorumluluğuna da bundan sonra da yerine getireceğine inancımız tam."

- "Devraldığım bayrağı daha da yukarılara taşıyacağız"

TÜBA Başkanı Şeker, Türkiye'nin geleceğe güvenle bakması için bilim insanlarının ürettiği her tür katma değere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gelecek nesilleri yetiştirmek, bağımsız ve onurlu Türkiye'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak şekilde yeni jenerasyonu oluşturmak için el birliğiyle yeni politikalar ve stratejiler geliştirmeye çalışacaklarını aktaran Şeker, "Ülkemizin öncelikli alanlarında bilim insanlarımıza önemli görevler düşmekte. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bilim insanlarımızla enerji, savunma sanayii, bilişim, sağlık, sosyal bilimler, sanat, spor gibi her alanda daha kalitelisini üretmek için gayret göstereceğiz. Devraldığım bayrağı el birliğiyle daha da yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

- "Ortak paydada buluşalım"

Eski TÜBA Başkanı Acar da görevini 3 Ağustos 2012'de devraldığını hatırlatarak, akademinin görevde bulunduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden bahsetti.

Geçen yıl temmuz ayındaki genel kurulda, Şeker'in en çok oyu aldığını vurgulayan Acar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm üyelerimizin iradesini dikkate alması hepimizi memnun etti." dedi.

Acar, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Türk-İslam dünyasının toplumların her tür farklılıklarının istismar edilerek hedef alındığını ve istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Madem bizi ayırmaya çalışıyorlar, o zaman ortak paydalar üzerinde odaklaşmanın hem insani hem de milli bir görev. Bu anlayışla akademideki görevimizi sürdürmeye çalıştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eski ve yeni başkanlar birbirlerine çiçek verdi.

Bakan Yardımcısı Kacır, günün anısına Acar'a günün anısına plaket takdim etti ve toplu fotoğraf çekildi.

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Brisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptıBrisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptı
İş Bankası GM Adnan Bali: Türkiye hızlı büyümek zorundaİş Bankası GM Adnan Bali: Türkiye hızlı büyümek zorunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜBA

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

Bu paralara dikkat!

Bu paralara dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptı

Brisa 2018'de 231 milyon dolar ihracat yaptı

İş Bankası GM Adnan Bali: Türkiye hızlı büyümek zorunda

İş Bankası GM Adnan Bali: Türkiye hızlı büyümek zorunda

Adnan Bali: Kredi, öz kaynağımızdan yiyorsa kullanılamaz

Adnan Bali: Kredi, öz kaynağımızdan yiyorsa kullanılamaz

Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs’ta 4.6 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs’ta 4.6 puan arttı

Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.