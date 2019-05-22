TÜBA'da devir teslim töreni

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığına atanan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, görevi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'dan devraldı.

Devir teslim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay'ın da katılımıyla TÜBA Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

Kacır, buradaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"nin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece mühendislerin değil, sosyal bilimlerden, tıp bilimine, mühendislikten temel bilimlere kadar tüm bilim insanlarının ortaklaşa yürütecekleri çalışmalarla hayat bulacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Bu yolculuğumuzda Bakanlığımızın ilgili kurumlarından biri olan TÜBA'nın kıymetli roller üstlendiğini görüyoruz. TÜBA, bir yandan bilim insanlarını destekleyen onların ödüllendiren çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da çok önemli alanlarda kurduğu çalışma gruplarıyla ülkemize ve dünyaya ışık tutan neticeler elde ediyor. Bu kıymetli çalışmaların daha da kuvvetlenerek devam edeceğini ümit ediyorum. TÜBA, Türkiye'yi küresel düzeyde temsil eden akademimiz, bu anlamda büyük bir temsil sorumluluğuna da bundan sonra da yerine getireceğine inancımız tam."