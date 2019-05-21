TÜBA'da yeni dönem başlıyor

"2012'den beri sürdürdüğüm TÜBA Başkanlığı görevini, 2012-2018 yılları arasında TÜBA Konsey Üyesi olan, 2010-2018 yıllarında da Necmettin Erbakan Üniversitesinin Rektörlüğü'nü yapan ve 53. Akademi Genel Kurulu'nda yapılan seçimde en yüksek oyla ilk sırada başkan adayı seçilen ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından TÜBA Başkanlığına atanan asli üyemiz Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e devredeceğim. Sahip olduğu yetkinlik ve deneyimlerle ve üyelerimizin de desteğiyle Şeker'in, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine ve Akademimizi daha iyi düzeylere çıkaracağına inanıyorum."

TÜBA'dan yapılan açıklamada, Akademinin geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilen 53. Genel Kurulu'nda, TÜBA Başkanlığı için asli üyelerden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Taner Demirer'in aday olduğu, adayların Akademi üyelerinden aldıkları oy oranlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

TÜBA'nın kurumsallaşması ve gelişimi konusunda ciddi mesafeler aldıklarına işaret eden Acar, kanser, kök hücre, bilim eğitimi gibi çalışma gruplarına ek olarak gıda ve beslenme, enerji, bilim ve eğitim politikaları gibi yeni çalışma gruplarını devreye soktuklarını kaydetti.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödüllerini, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası ve Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati projelerini başlattıklarını anımsatan Acar, görev süresi boyunca yaptıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uluslararası ilişkiler ve temsil alanında, üye olduğumuz akademik çatı kuruluşu sayısını 11'den 13'e, ikili iş birliği anlaşması yaptığımız akademi sayısını 22'den 34'e çıkardık. Kurumsal kapasite geliştirme projesi kapsamında Rabi Medrese'nin mimari özelliklerine uygun olarak donatımını sağladık. TÜBA markalarının tescilini yaptık ve bilişim altyapımızı geliştirdik."

Acar, söz konusu çalışmaları Akademi üyelerinin ve diğer paydaşların destek ve güvenleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek, katkılarından dolayı söz konusu kişi ve kuruluşlara şükranlarını sundu.