FİNANS

TÜBA'dan "doğa bilimleri" sözlüğü

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "Akademi üyeleriyle Türkiye'nin pek çok üniversitesinden yaklaşık 100 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan, 'TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü'nün matematik, fizik ve astronomi alanlarındaki çalışmalarını tamamladık" - "Matematik, fizik ve astronomi alanlarına ait yaklaşık 4 bin 750 terim, 'www.tubaterim.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı"

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, akademi üyeleri ile Türkiye'nin pek çok üniversitesinden yaklaşık 100 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan "TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü"nün, matematik, fizik ve astronomi alanlarındaki çalışmalarını tamamlandıklarını belirterek, "Matematik, fizik ve astronomi alanlarına ait yaklaşık 4 bin 750 terim, 'www.tubaterim.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı." dedi.

Acar, AA muhabirine, TÜBA'nın sözlük faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkçenin eğitim ve bilim dili olarak kullanımının, ülkenin bilimsel ve topyekün gelişmesi için büyük önem taşıdığına işaret eden Acar, üniversite ile iş hayatı arasındaki farklı terim kullanımının zorluk yarattığını söyledi.

Acar, yabancı dillerin insanların düşünme süreçlerini etkilediğinin altını çizerek, Türkçenin söz varlığını, mantığını, hatta bazı yerleşik terimlerini göz ardı edip İngilizce terimi birebir kullanma veya çevirme eğiliminin yaygınlaştığını vurguladı.

Başka dillerden esinlenerek, daha önceki kuşaklarca benimsenmiş, yerleştirilmiş olanları da dikkate alarak, Türkçe terim varlığını geliştirmenin önemli bir görev olduğuna inandıklarını dile getiren Acar, bu bilinçle hareket ettiklerini kaydetti.

Acar, TÜBA'nın, bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde Türkçenin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla, 2002 yılında sosyal bilimler, mühendislik, doğa bilimleri ve sağlık bilimleri terimleri sözlüklerini içeren "Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi"ni başlattığını hatırlatarak, çalışmanın "Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü", "Mühendislik Terimleri Sözlüğü", "Tıp Terimleri Sözlüğü" ve "Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü" olmak üzere 4 ana alanda yürütüldüğünü bildirdi.

- "Doğadan 15 bin terim"

TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü için 2002 yılında "kolları sıvadıklarını" ve akademi üyeleri ile Türkiye'nin pek çok üniversitesinden yaklaşık 100 bilim insanının katkılarıyla, matematik, fizik ve astronomi alanlarındaki çalışmalarını tamamlandıklarını belirten Acar, "Matematik, fizik ve astronomi alanlarına ait yaklaşık 4 bin 750 terim, 'www.tubaterim.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı. Matematik, fizik, astronomi, zooloji, botanik ve biyoloji gibi temel bilim alanlarına ait yaklaşık 15 bin Türkçe terimleri toparlaması öngörülen sözlüğün, bilim camiasında önemli bir başvuru kaynağı olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Acar, sözlük çalışmaları sırasında titizlikle hareket ettiklerini anlattı. Terimlerin tanımlarının, kavramlar arasındaki farkları belirten ayrıntılara yer veren, kapsayıcı ve didaktik özelliğe sahip olacak şekilde hazırlandığına dikkati çeken Acar, ayrıca Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca eş anlamlılarına da yer verildiğini aktardı.

TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü kapsamında diğer alanlara ait terimlerin de yakın gelecekte kamuoyuna sunulacağına işaret eden Acar, kullanıcılardan alınacak geribildirimlerle geliştirilecek eseri, basılı olarak da bilim dünyasına kazandırmayı hedeflediklerine işaret etti.

- "Tıp Terimleri Sözlüğü yolda"

Acar, 2004 yılında çalışmalarına başlanan TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğünün, 2011 yılı başında internet erişime açıldığını, yıl sonunda yazılı olarak basıldığını ve halen satışının devam ettiğini ifade etti.

Çalışmalarına 2006 yılında başlanan TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğü'nün de 2015 yılında internet üzerinden kullanıma açıldığını ve bu yıl yayımlanmasının planlandığını söyleyen Acar, TÜBA Tıp Terimleri Sözlüğü'nün de hazırlanarak kamuoyuna sunulması hedeflediklerini bildirdi.

Acar, bilimsel terimlerde ortak paydalar oluşturarak, kargaşaya son vermeyi, "yabancı dillerin istilasını" durdurmayı, düzgün bilim üslubunun gelişmesi için zemin hazırlamayı hedeflediklerini vurguladı.

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Ahmet Cevat Acar TÜBA TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü

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