MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, akademi üyeleri ile Türkiye'nin pek çok üniversitesinden yaklaşık 100 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan "TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü"nün, matematik, fizik ve astronomi alanlarındaki çalışmalarını tamamlandıklarını belirterek, "Matematik, fizik ve astronomi alanlarına ait yaklaşık 4 bin 750 terim, 'www.tubaterim.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı." dedi.

Acar, AA muhabirine, TÜBA'nın sözlük faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkçenin eğitim ve bilim dili olarak kullanımının, ülkenin bilimsel ve topyekün gelişmesi için büyük önem taşıdığına işaret eden Acar, üniversite ile iş hayatı arasındaki farklı terim kullanımının zorluk yarattığını söyledi.

Acar, yabancı dillerin insanların düşünme süreçlerini etkilediğinin altını çizerek, Türkçenin söz varlığını, mantığını, hatta bazı yerleşik terimlerini göz ardı edip İngilizce terimi birebir kullanma veya çevirme eğiliminin yaygınlaştığını vurguladı.