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TÜBA'dan "huzur hakkı" açıklaması:

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

"Başkan ve Konsey üyelerine 6 bin lira huzur hakkı verildiği de bu ödemenin 18 bin liraya çıkarıldığı da tamamen gerçek dışıdır" - "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan değişiklikle, Başkan ve Konsey üyelerine ödenen huzur hakkı, 388 liradan bin 166 liraya çıkarılmıştır"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, "Başkan ve Konsey üyelerine 6 bin lira huzur hakkı verildiği ve bu ödemenin 18 bin liraya çıkarıldığı" iddiasının yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan değişiklikle, Başkan ve Konsey üyelerine ödenen huzur hakkı, 388 liradan bin 166 liraya çıkarılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

TÜBA'dan, ulusal bir gazetede dün, "Huzur hakkını üçe katlamak" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Resmi işlerde, belli bir konuyu görüşmek üzere toplanan kurul üyelerine görevlerinden dolayı verilen "huzur hakkı" bedelinin, "TÜBA için 19 Haziran'da yayımlanan kararname değişikliğiyle 6 bin liradan 18 bin liraya yükseltildiği" iddia edilen haberin, asılsız olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 40. bölümünde, TÜBA'nın teşkilatı, görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Söz konusu kararnamenin 'Huzur hakkı ve personel istihdamı' başlıklı 580. maddesinin 1. fıkrasında 'Başkan ve Konsey üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29. maddesine göre ayda birden fazla olmamak üzere her bir toplantı için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.' hükmü yer almaktadır."

Söz konusu düzenleme çerçevesinde öngörülen göstergeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen maaş katsayısı çarpılarak TÜBA Başkan ve Konsey üyelerine ödenecek huzur hakkı hesaplandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ocak-Haziran 2019 dönemi için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen katsayı 0,130597'dir. Buna göre, anılan dönemde yapılan huzur hakkı ücreti hesaplamasında brüt tutar 3000x0,130597=391,79 liradır. Yasal kesinti sonrası net tutar da 388 lira 82 kuruştur. 19 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle huzur hakkı gösterge rakamı, 9000 olarak değiştirilmiştir. Son gösterge rakamı ile 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde geçerli olan memur aylık katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanan brüt tutar 9000x0,130597=1.175,37 lira, yasal kesinti sonrası ödenen net tutar ise bin 166,45 liradır. TÜBA Başkan ve Konsey üyelerine 6 bin lira huzur hakkı verildiği de bu ödemenin 18 bin liraya çıkarıldığı da tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan değişiklikle, Başkan ve Konsey üyelerine ödenen huzur hakkı, 388 liradan bin 166 liraya çıkarılmıştır. Hukuken gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, yasal süreç başkanlığımızca takip edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
huzur hakkı TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi

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