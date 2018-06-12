"TUBİS-UYAP" entegrasyonu meyve vermeye başladı

Çalışmayla tüketici mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin elektronik ortamda talepte bulunulmasının sağlandığını ve bu kapsamda 2 bin 839 dosyanın talep edildiğini anlatan Tüfenkci, "Tüketici hakem heyetlerinin TÜBİS iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri ilgili tüketici hakem heyeti kararını içeren dosyanın elektronik ortamda hazırlanarak, ilgili tüketici mahkemesine tüketici hakem heyeti başkanının elektronik imzasıyla gönderilmesi sağlanmıştır. Tüketici hakem heyetlerinden tüketici mahkemelerine elektronik olarak toplamda bin 324 dosya gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri arasındaki işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapılması için iki bakanlık arasındaki çalışmaların tamamlandığını belirten Tüfenkci, entegrasyonun 19 Mart'ta kullanıma açıldığını ifade etti.

EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) entegrasyonu meyve vermeye başladı.

Tüfenkci, entegrasyonla tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının ilgili tüketici hakem heyetlerine iletilmesinin sağlandığına işaret ederek, mahkemelerden tüketici hakem heyetlerine 175 kararın gönderildiğini bildirdi.

Çalışmayla doğrudan tüketici mahkemelerine açılan davalara ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının bakanlığa iletilmesinin sağlandığını da dile getiren Tüfenkci, bu sayede kendilerine 5 bin 510 dosyanın ulaştığını ifade etti.

TÜBİS-UYAP entegrasyonuyla tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri arasında yazışmaların elektronik ortamda yapılıyor olması nedeniyle işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Böylelikle, itiraza konu olan tüketici hakem heyeti kararları için tüketici mahkemelerinin karar verme süreleri kısalmış olacaktır.

TÜBİS-UYAP entegrasyonuyla tüketici mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş mahkeme kararları ilgili tüketici hakem heyetlerine, doğrudan tüketici mahkemelerine açılan davalara ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararları Bakanlığa gönderilmektedir. Bu durum tüketici hakem heyetlerinin ileriki süreçte vereceği kararlara emsal teşkil edecek olup, tüketici hakem heyetlerinin kararlarının daha nitelikli ve hukuka uygun olmasına vesile olacaktır.

TÜBİS-UYAP entegrasyonuyla tüketici hakem heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinin postalama, kağıt ve kartuş gibi giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Yapılan çalışmayla yaklaşık 3 milyon A4 kağıdı ile postalama ve kartuş giderlerinde 3 yıl içinde takriben 5 milyon 150 bin lira tutarında tasarruf sağlanacağı düşünülmektedir."

