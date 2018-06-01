TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Karaca, güven tazeledi

Yaklaşık 117 milyar liralık bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yüzde 95'ini temsil eden bir sektör derneği haline geldiklerini aktaran Karaca, derneğin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişimi ve Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artışı için kamu, özel sektör ve STK'lar ile çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

TÜBİSAD'dan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 21 asil, 9 yedek yönetim kurulu üyesi belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, güven tazeledi. Nazım Özdemir ve Levent Kızıltan ise yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.

"Türkiye'nin hedefi, rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında yer almak ise dünyadaki dijitalleşme çalışmalarını takip etmek ve gerçekleştirmek zorundayız. Dijital dönüşüm ile hem rekabet gücümüzü artırabiliriz hem de katma değeri yüksek sanayi ile dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk sanayisi yaratabiliriz. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayinin katma değerini ve yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak üzere başlattığı Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı'nı çok değerli buluyoruz. Bakanlığımız ile oluşturduğumuz Yapay Zeka, BlockChain-Finans Teknolojileri, Dijital Yetkinlikler-Nitelikli İnsan Gücü ve Siber Güvenlik çalışma grupları ile hem sanayide yüksek teknoloji üretime geçiş hem de Türkiye'nin dijital ekonomiye dönüşümü konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

