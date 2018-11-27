FİNANS

TÜBİTAK 2018 ödüllerini kazananlar belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Yönetim Kurulunca, bu yıl 3 kişiye bilim, 3 kişiye özel ve 12 kişiye teşvik ödülü verilmesi kararlaştırıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulunca, bu yıl 3 kişi bilim, 3 kişi özel ve 12 kişi teşvik ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri"ne yönelik değerlendirmeler sonuçlandı.

Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verilen "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri" kapsamında, TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu yıl 3 bilim, 3 özel ve 12 teşvik ödülü verilmesi planlandı.

Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen "Bilim Ödülü" çerçevesinde 75 bin lira, altın plaket ve ödül beratının yanında, ödül sahiplerine ayrıca 75 bin lira araştırma desteği de sunuluyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulan Özel Ödül kapsamında, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına 75 bin lira, altın plaket ve ödül beratı takdim ediliyor.

Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş (kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına 1 yıl ilave edilir) hayattaki bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü çerçevesinde ise 30 bin lira, gümüş plaket ve ödül beratı sunuluyor.

TÜBİTAK 2018 yılı "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri"ni kazananlar şöyle:

- Bilim Ödülleri Kategorisi: Mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç.

- Özel Ödül Kategorisi: Temel bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Acet, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Tanju Karanfil ve sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ömer Küçük.

- Teşvik Ödülü Kategorisi: Temel bilimler alanında Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan, Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Engin Durgun ve Dr. Sedat Nizamoğlu, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu, Doç. Dr. Cengiz Erişen, Doç. Dr. Eren İnci ve Dr. Ahmet Şensoy.

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Bilim Özel ve Teşvik Ödülleri TÜBİTAK TÜBİTAK 2018 ödülleri

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