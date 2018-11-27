TÜBİTAK 2018 ödüllerini kazananlar belirlendi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulunca, bu yıl 3 kişi bilim, 3 kişi özel ve 12 kişi teşvik ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri"ne yönelik değerlendirmeler sonuçlandı.

Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verilen "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri" kapsamında, TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu yıl 3 bilim, 3 özel ve 12 teşvik ödülü verilmesi planlandı.

Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen "Bilim Ödülü" çerçevesinde 75 bin lira, altın plaket ve ödül beratının yanında, ödül sahiplerine ayrıca 75 bin lira araştırma desteği de sunuluyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulan Özel Ödül kapsamında, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına 75 bin lira, altın plaket ve ödül beratı takdim ediliyor.