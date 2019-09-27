FİNANS

TÜBİTAK: "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz."

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

TÜBİTAK: "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz."


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