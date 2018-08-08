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TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan ASO'ya ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: - "Emeklemeden yürünmez. Dolayısıyla orta ve orta yüksek teknoloji üretimini mutlaka geliştirmemiz lazım. Bunun için de gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğine ihtiyaç var"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Ankara Sanayi Odasını (ASO) ziyaret etti.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Başkanı Mandal, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özdebir, görüşmede TÜBİTAK ile birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini ifade etti.

Sanayi ile üniversite arasında çeşitli ara yüzlere ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Özdebir, bu noktada TÜBİTAK'ın rolünü çok önemsediklerini kaydetti.

Özdebir, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimini artırabilmesi için önce orta ve orta yüksek teknoloji seviyesini yükseltmesi gerektiğini vurgulayarak, "Emeklemeden yürünmez. Dolayısıyla orta ve orta yüksek teknoloji üretimini mutlaka geliştirmemiz lazım. Bunun için de gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Nurettin Özdebir, akademisyenlerin üretimle ilgili alanlara yönlendirilebilmesi için doçentlik kriterlerine sanayiyle ilgili proje kriterleri getirilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜBİTAK'ın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mandal da sanayi odalarıyla birlikte çalışarak yüksek teknolojili üretime katkıyı artırmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

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