FİNANS

TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yurt dışında kendi alanında adını duyuran 96 Türk bilim insanı ile yurt içinden 100'e yakın katılımcının bir araya geleceği "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek - Kurultayda, küresel eğilimlere göre yükselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileştirilmesi süreçleri masaya yatırılacak

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Yurt dışında görev yapan ve alanında öne çıkan 96 Türk bilim insanı, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 4'üncüsü düzenlenecek "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı"nda buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara hız verildi. Bu çerçevede, TÜBİTAK'ın ve Türkiye'deki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurt dışındaki Türk bilim insanlarıyla etkileşiminin artırılması için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinlikler arasında, yurt dışında görev yapan ve alanında tanınmış Türk bilim insanlarının deneyim ve gözlemlerinden faydalanmak amacıyla düzenlenen "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" da bulunuyor.

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 4'üncüsü yapılacak kurultay, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Küresel eğilimlere göre yükselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileştirilmesi konularının tartışılacağı kurultayda, odak grup çalışmaları yapılacak ve oturumlarda gerçekleşen bilgi alışverişinin sonuçları raporlanacak.

- 200'e yakın katılımcı buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılması beklenen kurultayda yurt dışından 96, yurt içinden 100'e yakın bilim insanının yer alması öngörülüyor.

Daha önce 2012, 2013 ve 2015 yıllarında İstanbul'da gerçekleştirilen kurultaylar, farklı araştırma alanlarından dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanlarıyla Türkiye'deki bilim, teknoloji ve yenilik paydaşlarını bir araya getirmişti.

Kurultaylara yurt içinden üniversite, araştırma merkezi, özel sektör ve kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren birçok araştırmacı da katkıda bulunmuştu.

Etkinlik bünyesinde TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından stant da açılacak.

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Tarım ürünleri üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.70 düştüTarım ürünleri üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.70 düştü
TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaretTVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST TÜBİTAK Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Dev bankadan petrol fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı

Dev bankadan petrol fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türkiye'de kalıp sektörünün önü açık'

'Türkiye'de kalıp sektörünün önü açık'

Tarım ürünleri üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.70 düştü

Tarım ürünleri üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.70 düştü

TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret

TVHB heyetinden Sivas ve Yozgat’a ziyaret

AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

AESOB Başkanı Dere: Her şey dahil ile turistin şehre inmesi engeleniyor

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.