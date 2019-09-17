TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Yurt dışında görev yapan ve alanında öne çıkan 96 Türk bilim insanı, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 4'üncüsü düzenlenecek "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı"nda buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara hız verildi. Bu çerçevede, TÜBİTAK'ın ve Türkiye'deki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurt dışındaki Türk bilim insanlarıyla etkileşiminin artırılması için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinlikler arasında, yurt dışında görev yapan ve alanında tanınmış Türk bilim insanlarının deneyim ve gözlemlerinden faydalanmak amacıyla düzenlenen "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" da bulunuyor.

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 4'üncüsü yapılacak kurultay, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Küresel eğilimlere göre yükselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileştirilmesi konularının tartışılacağı kurultayda, odak grup çalışmaları yapılacak ve oturumlarda gerçekleşen bilgi alışverişinin sonuçları raporlanacak.