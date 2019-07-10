FİNANS

TÜBİTAK ile DMO'dan güç birliği

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 21:45 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ile DMO arasındaki iş birliği çerçevesinde, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge teşvikleri neticesinde geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler, DMO "Tekno Katalog Platformu"na dahil edilecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasındaki iş birliği çerçevesinde, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ar-Ge teşvikleriyle geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler, DMO "Tekno Katalog Platformu"na eklenecek.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, ülkenin kalkınması ve 2023 hedefleri doğrultusunda, "Milli Teknoloji Hamlesi"nde kritik önem taşıyan teknolojilerin geliştirilmesi için stratejik iş birliklerine gidiyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK ile DMO arasındaki iş birliği çerçevesinde, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge teşvikleriyle geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler, DMO "Tekno Katalog Platformu"na dahil edilecek. Böylece girişimcilerin kamu alımlarından daha fazla pay alması sağlanarak, ticarileşme ve markalaşma süreçleri desteklenecek.

Kamu pazarına satış yapacak girişimcilerin, fikir aşamasında iş modeli oluşturma, pazar stratejileri, pazarlama kanalı ve gelir modeli gibi konularda farkındalıklarının artması için ortak farkındalık seminerleri ve eğitimler düzenlenecek.

TÜBİTAK ve DMO sahada birlikte çalışacak. İş Birliği Geliştirme Çalışma Grubu kurulacak.

"Tekno Katalog İş Birliği Protokolü Tekno Katalog İmza Töreni", yarın TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir'in katılımıyla TÜBİTAK başkanlık binasında yapılacak.

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DMO TÜBİTAK

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