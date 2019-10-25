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TÜBİTAK ile Tarım Kredi arasında iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ile Tarım Kredi arasında tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan milli çözümlerin üretilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Dünyada kaliteli ve güvenilir gıda yarışındaki ilk 10 ülkeye baktığımızda gıda güvenliğinin gelişmişliğin de önemli bir göstergesi olduğunu görüyoruz" - Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Protokol, belirlediğimiz gelecek vizyonu ve başlattığımız dijital dönüşüm hareketi kapsamında bizim için ayrıca önem arz etmektedir"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan milli çözümlerin üretilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurum binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmasında, iş birliğinin Türkiye'nin gıda güvenliği ihtiyacından kaynaklandığını söyledi.

Gıda güvenliğinin küresel ölçekte üzerinde çalışılan en önemli konuların başında geldiğini belirten Mandal, "Dünyada kaliteli ve güvenilir gıda yarışı noktasında değişik değerlendirmeler var. Ülkemiz bu değerlendirmeler sonucunda 48'inci sırada yer alıyor. İlk 10 ülkeye baktığımızda gıda güvenliğinin gelişmişliğin de önemli bir göstergesi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, gıda alanındaki iş birliğimiz ve bunun eyleme dönüşmesi kritik ve zorunlu." diye konuştu.

Mandal, iş birliğinin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik temelinde yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, paydaşların birlikte çalışmalarının önemini vurguladı.

- "Çiftçilerimize her alanda destek sunuyoruz"

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da birliğin, üreticilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, "TÜBİTAK ile imzalayacağımız iş birliği protokolü, belirlediğimiz gelecek vizyonu ve başlattığımız dijital dönüşüm hareketi kapsamında bizim için ayrıca önem arz etmektedir." dedi.

Gelişen teknolojilerin tarımda kullanımının artırılması ve ülke topraklarından en fazla verimin sağlanması için var güçleriyle emek verdiklerini anlatan Poyraz, "Ülke genelinde çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda destek sunuyoruz." dedi.

Poyraz, dijital teknolojilerinin daha çok kullanıldığı gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve kendi projelerin hazırladıklarını anlattı.

İklim, toprak, su kaynakları ve tarımla uğraşan insan gücünün değişim gösterdiğine dikkati çeken Poyraz, "Yeni gelişmelere ayak uydurmak, değişimlerden olumsuz etkilenmemek için atılacak en doğru adım, teknolojik gelişimleri yakından takip etmek ve hatta geliştiricisi olmaktır. TÜBİTAK ile imzaladığımız protokol bunun güzel bir örneğidir." diye konuştu.

Poyraz, TÜBİTAK ile imzaladıkları protokolle dijital dönüşümü en gelişmiş haliyle takip etmeyi amaçladıklarını belirterek, savunma sanayisinde olduğu gibi tarım sektöründe de yerli ve milli en gelişmiş teknolojik imkanları çiftçilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarımsal ürünlerin arz-talep zincirinin yönetilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge faaliyetleri yürüteceklerini de kaydeden Poyraz, bu çerçevede TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsü ile proje çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Ar-Ge Dijital Dönüşüm iş birliği protokolü TÜBİTAK Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

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