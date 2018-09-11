MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları"nın, okul öncesi, çocuk ve gençlik, başvuru ve yetişkin alanlarında 889 kitap ve toplamda 19 milyon baskıyla Türkiye'nin büyük yayınevleri arasında yer aldığını belirterek, "Yayın hayatına başlandığından bu yana popüler bilim kitapları basan yayınevi sayısının artması, TÜBİTAK'ın bilgi toplumu oluşturmak için 25 yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığıdır ve bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olunduğunun en önemli göstergesidir." dedi. Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'na ilişkin açıklamada bulundu. TÜBİTAK'ın, toplumu bilimle tanıştırmak, teknoloji kültürünün gelişmesinde öncü rol oynamak amacıyla 1993 yılından beri popüler bilim kitapları yayımladığını dile getiren Mandal, bu sene 25. yılını tamamlayan söz konusu yapıtların, okurlardan gördüğü ilgiyle büyümeye ve her yaşa hitap ederek, toplumun bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Mandal, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'nın okul öncesi, çocuk ve gençlik, başvuru ve yetişkin alanlarında 889 kitap ve toplamda 19 milyon baskıyla Türkiye'nin büyük yayınevleri arasında yer aldığını ifade etti. Yayımlanan eserlerle bilim insanları, popüler bilim yazarları ya da eğitimciler tarafından kaleme alınan, seçkin bilim kitaplarının çeşitliliğinin artırılarak okuyucuya ulaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Mandal, "TÜBİTAK, farklı bilim disiplinlerindeki yenilikleri, bilim insanlarının yaşam öykülerini ve keşiflerini anlatan kitapların seçilmesi ve yayımlanmasıyla bir yandan toplumda bilim okuryazarlığını teşvik ederken öte yandan Türkiye'de bilim yayımcılığının gelişmesine katkı sunuyor." diye konuştu. - "7'den 70'e her yaşa özel kitap" TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'nın 7'den 70'e her yaşa özel yayımları olduğuna dikkati çeken Mandal, meraklı minikleri harflerle tanıştıran okul öncesi kitapların 3-6 yaş okurlara seslendiğini bildirdi. Çocuk ve gençlik kitap sayılarının, anne-baba ve eğitimcilerin talepleriyle hızla arttığına işaret eden Mandal, göktaşları, yağmur ormanları, çocuk hakları, elektron, rüzgar enerjisi gibi birçok farklı konudaki eserlerle çocuklara ve gençlere bilim okuryazarlığını küçük yaşlarda kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.