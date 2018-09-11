FİNANS

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları "çeyrek asrı" doldurdu

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, okul öncesi, çocuk ve gençlik, başvuru ve yetişkin alanlarında 889 kitap ve toplamda 19 milyon baskıyla Türkiye'nin büyük yayınevleri arasında yer alıyor" - "Yayın hayatına başlandığından bu yana popüler bilim kitapları basan yayınevi sayısının artması, TÜBİTAK'ın bilgi toplumu oluşturmak için 25 yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığıdır ve bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olunduğunun en önemli göstergesidir" - "TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, kullanılan Türkçe, kitap tasarımı, baskı kalitesi ve kolay ulaşılabilirlik bakımından Türkiye'deki yayımcılığa iyi bir örnek oluşturuyor"

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları"nın, okul öncesi, çocuk ve gençlik, başvuru ve yetişkin alanlarında 889 kitap ve toplamda 19 milyon baskıyla Türkiye'nin büyük yayınevleri arasında yer aldığını belirterek, "Yayın hayatına başlandığından bu yana popüler bilim kitapları basan yayınevi sayısının artması, TÜBİTAK'ın bilgi toplumu oluşturmak için 25 yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığıdır ve bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olunduğunun en önemli göstergesidir." dedi.

Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'na ilişkin açıklamada bulundu.

TÜBİTAK'ın, toplumu bilimle tanıştırmak, teknoloji kültürünün gelişmesinde öncü rol oynamak amacıyla 1993 yılından beri popüler bilim kitapları yayımladığını dile getiren Mandal, bu sene 25. yılını tamamlayan söz konusu yapıtların, okurlardan gördüğü ilgiyle büyümeye ve her yaşa hitap ederek, toplumun bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Mandal, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'nın okul öncesi, çocuk ve gençlik, başvuru ve yetişkin alanlarında 889 kitap ve toplamda 19 milyon baskıyla Türkiye'nin büyük yayınevleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yayımlanan eserlerle bilim insanları, popüler bilim yazarları ya da eğitimciler tarafından kaleme alınan, seçkin bilim kitaplarının çeşitliliğinin artırılarak okuyucuya ulaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Mandal, "TÜBİTAK, farklı bilim disiplinlerindeki yenilikleri, bilim insanlarının yaşam öykülerini ve keşiflerini anlatan kitapların seçilmesi ve yayımlanmasıyla bir yandan toplumda bilim okuryazarlığını teşvik ederken öte yandan Türkiye'de bilim yayımcılığının gelişmesine katkı sunuyor." diye konuştu.

- "7'den 70'e her yaşa özel kitap"

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'nın 7'den 70'e her yaşa özel yayımları olduğuna dikkati çeken Mandal, meraklı minikleri harflerle tanıştıran okul öncesi kitapların 3-6 yaş okurlara seslendiğini bildirdi. Çocuk ve gençlik kitap sayılarının, anne-baba ve eğitimcilerin talepleriyle hızla arttığına işaret eden Mandal, göktaşları, yağmur ormanları, çocuk hakları, elektron, rüzgar enerjisi gibi birçok farklı konudaki eserlerle çocuklara ve gençlere bilim okuryazarlığını küçük yaşlarda kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Mandal, başvuru kitaplarına ilişkin de "Başvuru kitapları, her yaştan okuyucuya hitap eden bilgi yoğun, araştırma ve incelemelere kaynaklık edebilecek, açıklayıcı fotoğrafların, resimlerin ve çizimlerin bol olduğu eserler olarak kütüphanelerde önemli bir yer tutuyor." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'nın çıkış noktası olan yetişkin kitapları hakkında da bilgi veren Mandal, eserlerin bilim insanlarından eğitimcilere, öğrencilerden yeni bilimsel tartışmaları, bilim tarihini ya da buluşların nasıl gerçekleştiğini okumaktan keyif alan okurlara hitap ettiğini dile getirdi.

Mandal, söz konusu kitapların, kullanılan Türkçe, kitap tasarımı, baskı kalitesi ve kolay ulaşılabilirlik bakımından Türkiye'deki yayımcılığa iyi bir örnek oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yayın hayatına başlandığından bu yana, popüler bilim kitapları basan yayınevi sayısının artması, TÜBİTAK'ın bilgi toplumu oluşturmak için 25 yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığıdır ve bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olunduğunun en önemli göstergesidir." dedi.

PARTNERÇin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...Çin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...
Teknosa 'Memnuniyet Değişim Uygulaması' başlattıTeknosa 'Memnuniyet Değişim Uygulaması' başlattı
Domaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdüDomaniç'te nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Mandal Popüler Bilim Kitapları TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

LPG'ye gece yarısı zammı!

LPG'ye gece yarısı zammı!

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklıkları düşüyor

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

TÜRKONFED/Turan: Yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Düzce Ziraat Odası Başkanı: Tekel olmuş yapılara devletimiz 'Dur' demeli

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

Altın fiyatındaki yükseliş Tokat bileziğini etkiledi

ÇEDAŞ’a yeni genel müdür

ÇEDAŞ’a yeni genel müdür

THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

THY’den sosyal sorumluluk projesine destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.