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TÜBİTAK, TEKNOFEST'e hazır

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

TÜBİTAK, geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerini alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ziyaretçilerle buluşacak.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurum, ikincisi bu yıl düzenlenen festivale çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılacak, 900 metrekare stant alanında geliştirdiği teknolojileri sergileyecek.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Gözlemevi (TUG), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB), Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), Bilim Toplum Dairesi (BİTO) ve 6 bilim merkezi yetkilileri festivalde teknoloji meraklılarıyla bir araya gelecek.

- Gençler teknolojilerini yarıştıracak

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından çeşitli teknoloji yarışmaları da düzenlenecek. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Roket Yarışları gençlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Körfez Yarış Pisti'nde 14-19 Eylül'de yapılacak yarışların ardından ödül alan takımların araçları 20-22 Eylül'de TEKNOFEST'te sergilenecek.

Ayrıca, 16-22 Eylül tarihleri arasında, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları gerçekleştirilecek.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sergisi de TÜBİTAK'ın festival kapsamında gerçekleştireceği etkinliklerden olacak.

Savunma, uzay ve havacılık, akıllı şehirler ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, enerji ve çevre, gıda ve tarım, makine imalatı ve otomotiv, sağlıkla sosyal yenilikçilik ve girişimcilik kategorilerinde bölge yarışmalarında derece alan 112 proje TEKNOFEST'te düzenlenecek final yarışmasında sergilenecek.

Uluslararası alanda ödül alan olimpiyat öğrencileri de TEKNOFEST boyunca misafir edilecek.

- Türk bilim insanları kurultayı toplanacak

4. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı da TEKNOFEST'te toplanacak.

Kurultayda "Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler" ile "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkileştirilmesi" başlıklı oturumlar ile bilgi alışverişi yapılacak. Kurultaya yurt dışındaki önde gelen araştırma ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerde görevli 96 bilim insanının katılması bekleniyor.

Otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenecek TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları da TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havacılık TEKNOFEST TÜBİTAK Uzay ve Teknoloji Festivali

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