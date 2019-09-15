TÜBİTAK, TEKNOFEST'e hazır

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ziyaretçilerle buluşacak.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurum, ikincisi bu yıl düzenlenen festivale çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılacak, 900 metrekare stant alanında geliştirdiği teknolojileri sergileyecek.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Gözlemevi (TUG), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB), Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), Bilim Toplum Dairesi (BİTO) ve 6 bilim merkezi yetkilileri festivalde teknoloji meraklılarıyla bir araya gelecek.

- Gençler teknolojilerini yarıştıracak

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından çeşitli teknoloji yarışmaları da düzenlenecek. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Roket Yarışları gençlere heyecanlı anlar yaşatacak.