TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) geliştirdiği bazı teknolojiler için ilana çıktı.
Söz konusu teknoloji transferi ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi, Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi ve Kızıl Ötesi Kulak Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi Teknolojisi, "basit lisanslama" yöntemiyle 5 yıllığına transfer edilecek.
Aranan şartları sağlayan isteklilere, belirlenen bedel karşılığında yapılacak transferler TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olacak.
TÜBİTAK tarafından geliştirilen GEZKİY Teknolojisi'nin ise TÜBİTAK'ın ilgili yönetmeliğine uygun olarak, yalnızca gemilerde kullanılmak üzere, basit lisanslama yöntemiyle 10 yıllığına belirlenen bedel karşılığında transferi yapılacak.
GEZKİY teknolojisi, başvuru sahipleri ile gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.
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