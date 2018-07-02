FİNANS

TÜBİTAK ulusal hedeflere odaklanacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "2018 yılı ve sonrası için TÜBİTAK'ın temel stratejisi, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmak. Bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insan çok büyük önem arz ediyor"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu yıl ve sonrası için kurumun temel stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu belirterek, "Bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insan çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ta düzenlenen, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK, Yeni Destek Programları ve Arayüz Kuruluşlar, Destek Programlarında Yenilikler Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, etkinlikte bilgi paylaşımından çok görüş ve katkıları almayı amaçladıklarını söyledi.

Çeşitli üniversitelerden rektörler ve öğretim üyelerinin de katıldığı toplantının önemine işaret eden Mandal, yeni destek programlarını akademisyenlerden gelen önerilere göre şekillendirmek istediklerini bildirdi.

Mandal, TÜBİTAK olarak bütün çalışmaları, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çalışmalarını "Bilim Merkezi Türkiye", "Teknoloji Üssü Türkiye" ve "İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefleriyle sürdürdüklerini söyleyen Mandal, destek mekanizmalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Mandal, dünyadaki gelişme eğilimlerinden örnekler vererek, Türkiye'nin, Ar-Ge ve yenilik alanındaki temel problemlerine değindi. Bu noktada destek sistemlerinin daha çok girdi odaklı tasarlandığına ve çıktıların yeterince iyi ölçülmediğine dikkati çeken Mandal, şöyle devam etti:

"Yüksek teknolojili ürünlerin prototipten üretime geçişine yönelik destekler yetersiz kalıyor. Desteklerde yeterince odaklanma sağlanamıyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu, ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf kalıyor. Son kullanıcı, projelerde olmadığında ürün doğrulaması yapılamıyor, teknoloji tabanlı ürün pazarda yer bulamıyor. Yetkinlik ve insan kaynakları ihtiyaç analizleri yapılmıyor ya da düzenli aralıklarla tekrarlanmıyor."

- "TÜBİTAK süreçleri geliştirmeyi sürdürecek"

Mandal, bu yıl ve sonrası için TÜBİTAK'ın temel stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu, bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insanın çok büyük önem arz ettiğini söyledi. Bu kapsamda bazı özel iyileştirme alanları belirlediklerini aktaran Mandal, TÜBİTAK olarak süreçleri geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye'nin, Avrupa yenilik karnesinde geçen yıl 29. sıraya yükseldiğini belirten Mandal, küresel rekabetçilik endeksinde ise (2017-2018) 137 ülke arasında 53. sırada yer aldığını bildirdi. Mandal, Türkiye'nin söz konusu sıralamalarda daha üst noktalara gelebilmesi için yüksek teknoloji çalışma ve uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mandal, konuşmasının ardından, rektör ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı. Toplantıda, TÜBİTAK birimlerinin yürüttüğü destekleme programlarına ilişkin sunumlar yapıldı.

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendiZeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi
TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdiTAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Destek Programlarında Yenilikler Tanıtım Programı Hasan Mandal TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’de her 10 evden 3’ünde klima var

Türkiye’de her 10 evden 3’ünde klima var

Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”

Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”

Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi

Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi

TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor

Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor

Uluborlu kirazını afet vurdu

Uluborlu kirazını afet vurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.