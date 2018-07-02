TÜBİTAK ulusal hedeflere odaklanacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu yıl ve sonrası için kurumun temel stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu belirterek, "Bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insan çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ta düzenlenen, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK, Yeni Destek Programları ve Arayüz Kuruluşlar, Destek Programlarında Yenilikler Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, etkinlikte bilgi paylaşımından çok görüş ve katkıları almayı amaçladıklarını söyledi.

Çeşitli üniversitelerden rektörler ve öğretim üyelerinin de katıldığı toplantının önemine işaret eden Mandal, yeni destek programlarını akademisyenlerden gelen önerilere göre şekillendirmek istediklerini bildirdi.

Mandal, TÜBİTAK olarak bütün çalışmaları, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çalışmalarını "Bilim Merkezi Türkiye", "Teknoloji Üssü Türkiye" ve "İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefleriyle sürdürdüklerini söyleyen Mandal, destek mekanizmalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.