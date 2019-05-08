TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - TÜBİTAK, 2014-2018 yıllarında, araştırma destek programları kapsamında üniversitelerden 45 bin 68 proje başvurusu alırken, bunlardan 8 bin 73'ünü desteklemeye karar verdi.

AA muhabirinin TÜBİTAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, üniversiteler 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde kurumun araştırma destek programları çerçevesinde yaklaşık 4,1 milyar lira bütçeli 11 bin 242 proje yürüttü. Bu projelerin ortalama destek bütçesi 363 bin lira olarak belirlenirken, söz konusu dönemde projelere yaklaşık 2,3 milyar lira kaynak aktarıldı.

Sürdürülen projelerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, en çok proje toplam 363,6 milyon liralık bütçe ve 565 projeyle ODTÜ tarafından yürütüldü. Bu üniversiteyi, 245,2 milyon liralık bütçe ve 533 projeyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve 177 milyon liralık bütçe ve 506 projeyle Ege Üniversitesi takip etti.

İlgili yıllarda yürürlükte olan projelere en çok kaynak 172,7 milyon lira ile ODTÜ'ye aktarıldı. En çok kaynak aktarımı yapılan üniversiteler arasında ODTÜ'nün ardından, 136,7 milyon lira ile İstanbul Teknik Üniversitesi, 120,2 milyon lira ile Bilkent Üniversitesi geldi.