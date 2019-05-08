FİNANS

TÜBİTAK'a üniversitelerden 5 yılda 45 bini aşkın başvuru

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

TÜBİTAK, 2014-2018 yıllarında, araştırma destek programları kapsamında üniversitelerden gelen 45 bin 68 yeni proje başvurusunun 8 bin 73'ünü kabul etti - Ege Üniversitesi bin 786 proje başvurusuyla ilk sırada yer alırken, en çok kabul alan üniversite 377 projeyle ODTÜ oldu

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - TÜBİTAK, 2014-2018 yıllarında, araştırma destek programları kapsamında üniversitelerden 45 bin 68 proje başvurusu alırken, bunlardan 8 bin 73'ünü desteklemeye karar verdi.

AA muhabirinin TÜBİTAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, üniversiteler 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde kurumun araştırma destek programları çerçevesinde yaklaşık 4,1 milyar lira bütçeli 11 bin 242 proje yürüttü. Bu projelerin ortalama destek bütçesi 363 bin lira olarak belirlenirken, söz konusu dönemde projelere yaklaşık 2,3 milyar lira kaynak aktarıldı.

Sürdürülen projelerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, en çok proje toplam 363,6 milyon liralık bütçe ve 565 projeyle ODTÜ tarafından yürütüldü. Bu üniversiteyi, 245,2 milyon liralık bütçe ve 533 projeyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve 177 milyon liralık bütçe ve 506 projeyle Ege Üniversitesi takip etti.

İlgili yıllarda yürürlükte olan projelere en çok kaynak 172,7 milyon lira ile ODTÜ'ye aktarıldı. En çok kaynak aktarımı yapılan üniversiteler arasında ODTÜ'nün ardından, 136,7 milyon lira ile İstanbul Teknik Üniversitesi, 120,2 milyon lira ile Bilkent Üniversitesi geldi.

- Ege Üniversitesi başvuruda, ODTÜ kabulde lider

TÜBİTAK, 2014-2018 döneminde 183 üniversiteden toplam 45 bin 68 yeni proje başvurusu aldı. Başvuruların 8 bin 73'üne kurum tarafından destek verilmesi kararlaştırılırken, bu projelerin toplam bütçesi 2 milyar 495 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde yapılan proje başvuruların üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, Ege Üniversitesi bin 786 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Ege Üniversitesi tarafından TÜBİTAK'a sunulan başvuruların 357'sine destek kararı verilirken, söz konusu projelerin toplam bütçesi 117,3 milyon lira oldu.

Ege Üniversitesini bin 634 başvuruyla İstanbul Üniversitesi, bin 585 başvuruyla İstanbul Teknik Üniversitesi, bin 391 başvuruyla Hacettepe Üniversitesi ve bin 387 başvuruyla Ankara Üniversitesi izledi.

İlgili yıllar arasında proje başvurularına en çok kabul alan üniversite ise ODTÜ oldu. ODTÜ'nün bin 263 başvurusunun 377'sine TÜBİTAK tarafından desteklenme kararı verilirken, bu projelerin toplam destek bütçesi 181,7 milyon lira olarak tespit edildi.

ODTÜ'yü, desteklenme kararı verilen 373 projeyle İstanbul Teknik Üniversitesi, 357 projeyle Ege Üniversitesi, 325 projeyle Hacettepe Üniversitesi ve 289 projeyle Ankara Üniversitesi takip etti. En çok kabul alan 5 üniversitenin projelerinin toplam destek bütçesi 650,8 milyon lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
2014-2018 araştırma destek programları destek proje TÜBİTAK

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