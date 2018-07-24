TÜBİTAK'ın 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 2012 ve sonrasında zor bir süreç geçirdiğini, FETÖ yapılanmasının ve darbe girişiminin yaşandığı süreçlerde yıprandığını belirterek, "Dolayısıyla kurum kendisinden beklenen görevleri, olması gerektiği şekilde yeterince yerine getiremedi. O yüzden bizim üzerimizdeki görev çok daha önemli ve gündemde olacaktır." dedi.

Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen "TÜBİTAK'ın 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni"nde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın 1963 yılından bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve Türkiye'ye büyük katkılar sağladığını söyledi.

Kurumun 55. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 25, 30, 35 yıl ile üzerinde çalışan personele ilk kez plaket takdim edeceklerini ve bunu gelenek haline getirmek istediklerini dile getiren Mandal, Bakan Varank'a da yeni görevinde başarılar diledi.

Mandal, Türkiye'de 55 yıllık kurum sayısının az olduğunu, bu nedenle TÜBİTAK'ın önem taşıdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi: