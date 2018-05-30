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"TÜBİTAK'ın özel sektöre desteği 14 kat arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "TÜBİTAK 1995-2002 yılları arasında özel sektöre bin 159 proje için toplam 490 milyon lira destek aktardı" - "2003-2017 arasında sağlanan destek miktarı ise yaklaşık 14 kat artarak, 13 bin 187 proje için 6,7 milyar liraya yükselmiştir. 2017 yılında özel sektöre yönelik destek programları kapsamında, 2 bin 306 projeye, toplam 494 milyon lira hibe desteği sağladık" - "Desteklerimizi, Mükemmeliyet Merkezleri, Sanayi Yenilik Ağları, Sanayi Doktora Programı, Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri, Girişim Sermayesi Ekosisteminin Teşvik Edilmesi, Teknoloji Tabanlı Girişimlerin Desteklenmesine Yönelik Burs programları aracılığıyla, disiplinler arası yetkinlik oluşumuna katkı programları başlıkları altında topladık. Destek programlarında esas olarak, üniversite ile bilim arasındaki bağları güçlendirmeyi, bunlar arasındaki uyumu pekiştirmeyi hedefliyoruz" - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: - "TÜBİTAK benzeri kurumların kendilerini nasıl geliştirdiklerini inceledik. Yapılan istişareler sonrasında yeni destek programlarını oluşturduk”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), 1995-2002 yılları arasında özel sektöre bin 159 proje için toplam 490 milyon lira destek aktardığını belirterek, "2003-2017 arasında sağlanan destek miktarı ise yaklaşık 14 kat artarak, 13 bin 187 proje için 6,7 milyar liraya yükselmiştir. 2017 yılında özel sektöre yönelik destek programları kapsamında, 2 bin 306 projeye, toplam 494 milyon lira hibe desteği sağladık." dedi.

Bakan Özlü, TÜBİTAK'ın merkez binasında düzenlenen, "Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK’ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtım Töreni"ne katıldı.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'de bilim ve teknolojinin amiral gemisi olduğunu belirten Özlü, kurumda üretilen bilim ve teknolojinin, ülkenin geleceği için belirleyici ve yol gösterici olacağını söyledi.

Türkiye'nin geleceği açısından TÜBİTAK'ın, son derece hayati bir işlevi ve misyonu yerine getirdiğine işaret eden Özlü, "Bu misyonun gelişmesi, büyümesi ve somut sonuçlara ulaşması için hepimiz elimizden geleni yapmak durumundayız. Bizim bütün gayretimiz, 'bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye' hedefine ulaşmaktır. Bu hedefe giden yolda, TÜBİTAK'a ve üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir." diye konuştu.

Özlü, TÜBİTAK'ın ülkenin bilim politikasının merkezi ve beyni olduğunun altını çizerek, "Yeni TÜBİTAK olarak tarif ettiğimiz yapılanma temel olarak daha esnek, aktif, çözüm odaklı, kapsayıcı ve üretken bir bilim politikasıdır. 55 yıldır, bilim dünyamıza hizmet eden TÜBİTAK; önümüzdeki yıllarda da, bilim insanlarımız, üniversitelerimiz, araştırmacılarımız ve özel sektörümüz için, en ciddi paydaş, en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

- "Akademik projelere aktarılan destek 44 kat arttı"

TÜBİTAK'ın özel sektöre yönelik yürütülen destek programları hakkında bilgi veren Özlü, "Bu kapsamda 1995-2002 yılları arasında, bin 159 proje için toplam 490 milyon lira destek sağlamıştır. 2003-2017 arasında sağlanan destek miktarı ise yaklaşık 14 kat artarak, 13 bin 187 proje için 6,7 milyar liraya yükselmiştir. Aynı dönemde TÜBİTAK aracılığıyla, 10,8 milyar liralık Ar-Ge hacmi oluşturduk. 2017 yılında özel sektöre yönelik destek programları kapsamında, 2 bin 306 projeye, toplam 494 milyon lira hibe desteği sağladık." şeklinde konuştu.

Özlü, Teknogirişim Sermaye Desteği Programıyla, genç ve yenilikçi girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve bugüne kadar 2 bin 335 teknogirişim firmasını desteklediklerini kaydetti.

Akademik projelere aktarılan desteğin ise 2002 yılına oranla 44 katına çıkararak, 858 milyon liraya yükseldiğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK bünyesinde, 2018 yılı ve ötesine ilişkin gerçekleştirilen ve planlanan adımlar ve yeni dönem stratejiler ile ilgili, sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Desteklerimizi Mükemmeliyet Merkezleri, Sanayi Yenilik Ağları, Sanayi Doktora Programı, Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri, Girişim Sermayesi Ekosisteminin Teşvik Edilmesi, Teknoloji Tabanlı Girişimlerin Desteklenmesi Yönelik, Burs programları aracılığıyla, disiplinler arası yetkinlik oluşumuna katkı programları başlıkları altında topladık. Destek programlarında esas olarak, üniversite ile bilim arasındaki bağları güçlendirmeyi, bunlar arasındaki uyumu pekiştirmeyi hedefliyoruz."

- "Temel desteklere 1,6 milyar lira aktardık"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da kurumda yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini ve bu kişilerin 4 binin kritik teknolojiler üzerinde çalıştığını bildirdi. TÜBİTAK’ın, Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu ve kurum çalışanlarının da büyük gayret gösterdiğini dile getiren Mandal, “TÜBİTAK benzeri kurumların kendilerini nasıl geliştirdiklerini inceledik. Yapılan istişareler sonrasında yeni destek programlarını oluşturduk.” dedi.

TÜBİTAK’ın temel destek programları kapsamında 2017 yılında toplam 1,6 milyar liralık kaynak aktarımı yapıldığını belirten Mandal, desteklere ayrılan kaynağın önemli ölçüde arttığını söyledi.

Mandal, Küresel Rekabetçilik Endeksinde (2017-2018), Türkiye’nin 137 ülke arasında 53. sırada bulunduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin, yüksek teknoloji odağının güçlendirilmesi gerekiyor. Destek sistemleri daha çok girdi odaklı tasarlanmış, çıktılar yeterince iyi ölçülmüyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf kalıyor. Büyük bütçeli Ar-Ge konsorsiyum projelerine yönelik ara çıktılar üzerinden kontrol noktaları oluşturulmasına izin veren aşamalı destek sistemi bulunmuyor. Teknoloji şirketlerine danışmanlık, mentörlük yapacak ara yüzlerin artırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Mükemmeliyet Merkezleri, Sanayi Yenilik Ağları, Sanayi Doktora Programı, Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri, Girişim Sermayesi Ekosisteminin Teşvik Edilmesi, Teknoloji Tabanlı Girişimlerin Desteklenmesine Yönelik Burs programları aracılığıyla disiplinler arası yetkinlik oluşumuna katkı destek programı çağrılarının haziran itibariyle açılmaya başlanacağını aktaran Mandal, programlara ilişkin detayların da TÜBİTAK tarafından duyurulacağını kaydetti.

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destek programları Faruk Özlü TÜBİTAK TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

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