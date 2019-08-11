TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı

DİLARA ZENGİN - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yapılacak kutup çalışmalarını desteklemek için KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği çağrılarına çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtaya düzenleyeceği 4'üncü sefer için çalışmalara başladı.

Temmuz ayında bakanlık ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" kapsamında, 4. sefer öncesi, başta Antarktika olmak üzere kutuplarla ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanları için destek programları açıklandı.

- Antarktika'ya gidecek bilim insanları belirlenecek

Söz konusu protokol kapsamında kutuplarla ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği çağrıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açıldı.